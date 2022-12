'Avatar 2' klarer stormen: Nærmer sig 6 mia. kroner

'Avatar' fra 2009 er med et billetsalg på godt 2.840 milliarder dollars den mest indbringende film i verden, og efter succesen annoncerede manden bag, James Cameron, at der ville komme en række efterfølgere. Nu - 13 år efter den første film - er traileren til film nummer to frigivet. Titlen er 'Avatar: The Way of Water'. Filmen har premiere i december, og du kan se traileren her.

Efter kun ti dage har 'Avatar: The Way of Water' indtaget femtepladsen over mest solgte film i år

Vinter-vejret raser i USA, hvor den vanvittige snestorm 'Elliot' påvirker 200 millioner amerikanere og allerede har kostet flere liv.

Ud over frygten for forfrysninger skaber det også panderynker for de amerikanske filmproducenter, der plejer at hente mange penge hjem over julen.

Det vilde vejr har således allerede påvirket salget af biograf-billetter, men decembers helt store blockbuster 'Avatar: The Way of Water' har alligevel klaret skærende med et salg på 56 millioner dollars, svarende til 392 millioner kroner, alene i USA over jule-weekenden.

Det skriver Variety.

Nærmer sig milepæl

De nyeste salgstal bringer 'Avatar'-indtjeningen op på 855 millioner dollar globalt kun ti dage efter premieren. Det svarer til 5.986.453.500 kroner.

Dermed er filmen ifølge NBC News allerede rykket ind på en femteplads over de mest indtjenende film i 2022, blandt andet overgået af Top Gun-opfølgeren 'Top Gun: Maverick', der globalt har solgt for over ti milliarder kroner.

Det betyder ifølge Variety, at 'Avatar 2' meget vel kan nå milepælen på en milliard dollars - omkring syv milliarder danske kroner - inden nytår.

Det er dog stadig langt fra indtjeningen fra den første 'Avatar' fra 2009, der har solgt for over 20 milliarder kroner i sin levetid og dermed er en af de mest indtjenende film i verden - nogensinde.

Danskerne strømmer i biffen

Også i Danmark er biografgængerne strømmet til for at få et gensyn med James Camerons blå univers.

I åbningsweekenden var 154.066 danskere i biografen for at se filmen, der dermed havde den bedste premiereweekend herhjemme i år.

'Det er i sandhed et spektakulært åbningsresultat, og hvad vi måtte forvente af en fænomenal film som 'Avatar: The Way of Water', der skal opleves på det store lærred i biografen. Jeg er begejstret for at kunne tilbyde filmen til publikum, lige i tide til juleferien', sagde Hans van Rijn, der er SVP & Country Manager for The Walt Disney Company Nordic & Baltic, i en pressemeddelelse.

