Bad om millionbeløb uden at tjene penge: Frygtede det

Det var en nervøs Nikolai Høgskilde, der torsdag aften kunne opleves på DR sammen med sin bestyrelsesformand i Skatteguiden, Bo Christensen, hvor duoen endte med at gå derfra med en investering.

- Det var faktisk en rigtig god oplevelse. Jeg havde ellers frygtet det, siger Nikolai Høgskilde, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

Han fortæller, at han aldrig rigtig havde lavet en pitch før, og derfor forberedte han sig også ganske grundigt inden afsnittet. Han kastede sig ud i månedsvis af research på tidligere afsnit, hvor han analyserede alt fra, hvilke cases der klarede sig godt, hvordan de formulerede sig, og hvilke spørgsmål der kom.

- Jeg var virkelig gået detaljeret til værks. Jeg har også noteret mig, hvordan løverne reagerer, når der bliver svaret på en bestemt måde. Jeg endte med en 'Løvens hule'-bibel på 25 sider med alle mulige spørgsmål og svar på kryds og tværs, griner han og fortæller, at han med glæde deler ud af den til kommende deltagere i programmet.

Nikolai Høgskilde købte domænet til Skatteguiden for ti år siden og stiftede selskabet i 2017. Efter en lang og dyr rejse kan virksomheden endelig se frem til at tjene penge snart. Foto: ratio.studio

'Så mange spøgelser'

Og forberedelsen gav pote.

Skatteguiden endte efter forhandlingerne med en investering fra Jesper Buch, der kastede 1,5 millioner kroner efter 12,5 procent af virksomheden, som altså blev værdisat til 12 millioner kroner.

Investeringen kom efter en række forhandlinger og nærgående spørgsmål fra løverne - et forløb, som den velforberedte deltager var godt tilfreds med.

- Selvfølgelig stiller de relevante spørgsmål og laver deres due diligence, men jeg synes, det blev gjort på en meget sober måde. Man kunne hurtigt have trynet og sagt, at vi arbejder med skat, der er så kedeligt, og at vi kommer med en værdiansættelse på 20 millioner kroner uden at tjene penge.

- Jeg så rigtig mange spøgelser, da jeg gik derind, og jeg var nervøs, fordi vi ikke havde omsat for noget. Men det udviklede sig til at være en rigtig god dialog, for det er noget, som langt de fleste danskere synes er svært, siger Nikolai Høgskilde, der er rigtig glad for at, at de valgte at deltage i DR-programmet.

Løverne gik hårdt til duoen på skærmen, men Nikolai Høgskild kunne alligevel hele tiden fornemme, at der var interesse fra projektet.

- Men de kunne jo lige så godt have sagt til os: 'I kommer her og beder om 20 millioner kroner, og I har ikke omsætning endnu. Er I søde at vende jer om og gå hjem igen?' Og det havde jeg nok også respekteret, siger han og indrømmer, at især værdiansættelsen havde gjort ham meget nervøs.

- Jeg havde ikke sovet meget den nat, griner han.

Nu skal der tjenes penge

Alt gik dog godt, og siden deltagelsen i 'Løvens hule' er der sket meget for Skatteguiden, der har ansat flere nye folk, lanceret flere produkter og fået en række partnere, som deres brugere kan få diverse rabatter på.

I første omgang er forventningen, at Skatteguiden i løbet af andet kvartal i år har lanceret de første ekstraordinære produkter, som de vil tage betaling for via et abonnement til dem, der vil gøre brug af de ekstra produkter.

Herefter er målet, at virksomheden er færdig med at tabe penge i slutningen af året.

- Jeg købte domænet Skatteguiden for ti år siden, og jeg oprettede firmaet i 2017. Jeg ville nok lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde håbet på at have omsætning hurtigere end ti år, men det har bare taget tid. Jeg har været i gang med det på fuld tid siden '17, hvor jeg ikke har fået løn.

Der har været både op- og nedture fra de tidligere deltagere i 'Løvens hule'. Dem kan du læse mere om her.