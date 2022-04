'Badehotel'-skabere forgyldt

Det har bestemt været en god forretning for folkene bag det populære program 'Badehotellet'

Skaberne af den populære serie 'Badehotellet' kan i den grad gå glade til banken.

Det viser deres nyeste årsregnskab.

Her står det klart, at det bestemt kan svare sig at lave tv til danskerne.

Thorsboe & Lundblad Holding ApS, der består af Stig Thorsboe og Hanna Lundblad, kan nemlig vise et overskud på 2,6 millioner kroner for året.

I årsregnskabet står det også klart, at egenkapitalen for firmaet er steget gevaldigt.

Her kan de to forfattere bryste sig af en egenkapital på 8,4 millioner kroner mod sidste års 5,9 millioner kroner, efter parret har valgt at lade langt størstedelen af overskuddet blive i firmaet.

Regnskabet viser, at parret blot har udbetalt 114.400 kroner i udbytte af millionoverskuddet.

Der er gode penge i serien. Foto: TV 2

Sidste sæson

Tidligere på året kunne TV 2 melde ud, at der kun er en enkelt sæson af 'Badehotellet' tilbage på tapetet.

- Seernes kærlighed til serien har været utrolig opmuntrende for alle, der har været med til at lave den gennem årene, men 'Badehotellet' har aldrig været tænkt som en 'evighedsserie', har forfatterparret tidligere udtalt.

Serien har kørt på TV 2 siden 2013 og har været en af de mest populære i dansk tv i nyere tid.

Der er dog stadig et stykke tid til, at danskerne kan få den sidste og afsluttede sæson af den populære serie.

Den sidste sæson kører først i 2024.

Det skyldes, at man endnu ikke har skrevet afslutningen, men kun kan sige, at serien kommer til at foregå i år 1946.