'Badehotellet': Her slutter det

'Badehotellet' stopper efter næste og tiende sæson.

Det skriver TV 2 i pressemeddelelse, som Ekstra Bladet har set.

'Der kommer en ny sæson, men det bliver altså den sidste', lyder det.

Serien har kørt på TV 2 siden 2013 og har været en af de mest populære i dansk tv i nyere tid.

Det er dog tid til at stoppe.

Sådan lyder det fra forfatterparret Hanna Lundblad og Stig Thorsboe, der står bag serien.

- Seernes kærlighed til serien har været utroligt opmuntrende for alle, der har været med til at lave den gennem årene, men 'Badehotellet' har aldrig været tænkt som en 'evighedsserie', lyder det fra parret.

Serien har været spækket med stjerner, blandt andre Birthe Neumann og Sonja Oppenhagen. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Derfor var det en succes

TV 2's fiktionschef Katrine Vogelsang udtaler, at serien netop er drevet af forfatterne, der har haft noget at fortælle.

- En af grundene til, at det er en succes, er, at vi altid kun har forsat med en ny sæson, så længe forfatterne havde en vigtig historie at fortælle, siger hun og tilføjer:

- Derfor har det aldrig været 'Badehotellets' succes, der har drevet om beslutningen om flere sæsoner, men derimod om forfatterne havde lyst til at fortsætte, fortæller hun.

Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Må vente to år

Serien har fulgt de mange familier på 'Badehotellet' fra 1928 til 1946, og længden på kendskabet med familierne er en af grundene til, at der må komme en naturlig afslutning.

- Det er længe, og der kommer et tidspunkt, hvor det ikke vil være naturligt, at de samme feriegæster bliver ved med at flytte ind på det samme hotel i ugevis år efter år, lyder det fra forfatterparret.

Serien vender først tilbage igen i 2024, hvor fans altså kan få den endelige afslutning.

Folkene bag serien vil også forsøge at ramme otte afsnit i den sidste sæson, hvor der i de seneste to kun er produceret fem afsnit.

Forfatterparret har dog endnu til gode at få skrevet afslutningen på serien, og derfor kan de ikke løfte sløret for andet, end at den sidste sæson vil foregå i 1946.