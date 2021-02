'Badehotellet' slår seer-rekord

Danskerne havde tilsyneladende glædet sig til gensynet med hr. Weyse, fru Frigh og alle de andre gæster på 'Badehotellet'.

I hvert fald slog første afsnit af den populære series sæson otte, der mandag blev sendt på TV2, sin egen rekord i antal seere.

Det oplyser TV2 i en pressemeddelelse.

I alt så 1.661.000 seere med på afsnittet mandag.

Det skriger til himlen

Og det glæder kanalen, der har været udfordret i forhold til at producere fiktion under coronanedlukningen.

- I coronatiden, hvor vi danskere ikke må have gæster, får vi endelig besøg af 'familien fra ’Badehotellet', som vi har fulgt i tykt og tyndt i mange år, og som vi har glædet os til et gensyn med.

- Jeg er virkelig glad for, at TV 2 og produktionsholdet tog beslutning om at sætte produktionen i gang på et tidspunkt i 2020, hvor vi ikke vidste ret meget om corona, og hvor det ikke var muligt skaffe de speedtest, vi kender i dag, siger fiktionschef på TV2, Katrine Vogelsang, i pressemeddelelsen.

I pressemeddelelsen oplyser TV2, at det endelige antal seere på afsnittet kan slås fast 9. februar, hvor man også får talt alle dem, der i den kommende uge ser med på TV2 Play.

Corona er skyld i stor ændring i 'Badehotellet'

