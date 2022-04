'Badehotellet'-stjerne: Jeg har nok været sat lidt i bås

I ni sæsoner har Amalie Dollerup begejstret som hotelbestyrerinden Amanda i TV 2's populære serie 'Badehotellet'.

Og selv om 'Badehotellet' har fyldt det meste af Amalies arbejdsliv de seneste ni år, har det været det hele værd, fortæller hun.

Men nu blæser der nye vinde.

Den folkekære skuespiller har nemlig for en stund skiftet badehotellet ved Vesterhavet ud med et hospital ved Limfjorden. Her spiller hun sygeplejersken Maiken i dramaserien 'Dopamin', som netop har fået premiere på streamingtjenesten discovery+ og Kanal 5.

- Jeg er virkelig glad for, at instruktøren på serien kunne se mig i rollen som Maiken. Han vidste, hvilken spillestil jeg kom fra i 'Badehotellet' og havde respekt for det, siger Amalie Dollerup og uddyber:

- Og så arbejdede vi sammen om at udvikle et mere hverdagsrealistisk udtryk til 'Dopamin'. Det var dejligt at prøve kræfter med en ny genre.

Trekantsdrama

Selv om det er gået strygende med 'Badehotellet', så er succesen ikke ensbetydende med, at man kan vælge og vrage mellem rollerne. Der er hård konkurrence, fortæller Amalie Dollerup.

- Jeg har nok været sat lidt i bås, fordi jeg har spillet Amanda i så mange år. Derfor har det også været dejligt at få lov til at vise nogle flere facetter af mit skuespil, siger hun.

I 'Dopamin' spiller Amalie sammen sammen med den norske skuespillerinde Josefine Frida, som blandt andet er kendt for sin medvirken i den norske succes-serie 'Skam'. (PR-foto). Foto: Andreas Raun/discovery Danmark/PR Foto/Free

Og det har der været rig mulighed for. Som titlen antyder, er der nemlig fart over feltet i serien 'Dopamin', som refererer til det kemiske stof af samme navn, som blandt andet regulerer vores lystfølelse.

Hovedpersonen Maiken bliver hvirvlet ind i et hedt trekantdrama med sin lægekæreste, Jacob, og sin nye, norske kollega, Ida. Sidstnævnte forfører både Maiken og Jacob, og mens relationerne bliver sat på prøve, dør flere patienter på afdelingen af hjertestop.

Men kun når Ida er i nærheden.

- Det er jo fiktion. Men hændelserne er løst baseret på den uhyggelige sag fra Nykøbing Falster, hvor en sygeplejerske blev dømt for drabsforsøg på fire patienter. Det er ret voldsomt at tænke på, at nogen rent faktisk har handlet sådan i virkeligheden, siger Amalie Dollerup.

Håber på sæson to

Selv om der er skruet op for dramaet på det fiktive universitetshospital og i privaten mellem de tre hovedpersoner, kan Amalie Dollerup godt genkende udfordringen i at navigere efter sit moralske kompas.

- Særligt som ung kan det nogle gange være svært at vide, hvad man skal finde sig i, ligesom relationer mellem veninder også til tider kan være komplicerede, siger hun og fortsætter:

- Da jeg var teenager, havde jeg nogle gange svært ved at gennemskue, hvem der virkelig ville mig, og hvem der bare syntes, jeg var interessant, fordi jeg havde været på tv.

Skuespilleren håber, at der kommer en sæson mere af 'Dopamin'. Men ellers glæder hun sig bare til at holde sommerferie med familien.

- Jeg er i øjeblikket på turné rundt i landet med talkshowet 'Bag om Badehotellet' sammen med blandt andre Anne Louise Hassing, og det nyder jeg virkelig. Til sommer står den på afslapning med familien, da jeg ikke skal lave 'Badehotellet' i år.

Den sidste sæson sæson af den populære serie ruller nemlig først over skærmen i 2024.

Serien 'Dopamin' kan derimod nu ses på discovery+ og på Kanal 5.

