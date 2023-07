Kun i Ekstra Bladet

Hvad sker der egentlig, hvis du placerer 16 mænd i en villa, der i flere uger skal konkurrere om de samme to kvinder?

Over sommeren har vi kunnet følge med i, hvordan flere har boet tæt sammen i Mexico under optagelserne af TV 2-programmet 'Bachelorette'. Men det er et minimum, som vi som seere får lov til at blive indvilliget i.