'Forræder' er et helt unikt tv-program - både foran og bagved kameraet

I slutningen af juli havde TV 2's nye store underholdnings-satsning 'Forræder' premiere.

Og har du fulgt med i det populære program, så har du helt sikkert en masse ubesvarede spørgsmål, som du kunne tænke dig at få svar på.

Produktionen bag kameraet gør nemlig alt, hvad de kan for at bevare mystikken i programmet, hvor 18 danske kendisser skal forsøge at finde frem til, hvem af dem der som de hemmelige forrædere 'myrder' de såkaldte loyale i nattens mulm og mørke.