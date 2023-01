Bag om DR-serie: Prøvede 100 par handsker

Siriuspatruljen opererer i et af de koldeste og mest ufremkommelige områder i verden, men fotograf Lasse Rahbek fik et unikt indblik i den lukkede verden, da han rejste og levede med patruljeførerne

I to år har fotograf Lasse Rahbek rejst mellem Grønland og Danmark for at filme til DR-serien 'Sirius'. I serien har Lasse Rahbek fået lov at følge slædeholdene med sit kamera på deres patruljerejser, længst i tre uger.

- Jeg kunne egentlig godt have tænkt mig at være med på en længere tur. Men jeg tror, det havde været irriterende for både mig og dem, hvis jeg havde skullet ligge i fodenden i måneder, fortæller han.

Sammen med produktionsselskabet Impact TV har Lasse Rahbek skabt dokumentarserien ’Sirius’. Foto: Jonas Olufson

Sov i fodenden

På ekspeditionerne boede Lasse Rahbek og de to Siriusfolk sammen i et lille telt. Alt deres udstyr var pakket på én hundeslæde, og transporten foregik på ski.

- Jeg lavede en aftale med folk fra starten, som hed, at I skal gøre alt det, I plejer, og jeg hjælper ikke til, før jeg i hvert fald har filmet det nok gange, fordi hele idéen med at være der, var jo at dokumentere det, de laver.

- Hvis jeg havde filmet det en to-tre gange, og der ikke var det store i sigte, så lagde jeg kameraet, og så stod jeg ikke bare og kiggede på. Man står ikke bare og kigger deroppe.

Aftenerne i teltet gik med at lave mad, læse bøger, høre musik og kommunikere med folk hjemme på stationerne. Foto: Lasse Rahbek.

Førstegradsforfrysninger i fingrene

Alle optagelserne fra ekspeditionerne i Grønland har Lasse Rahbek filmet alene.

- Det hårdeste er det fysiske. Det er koldt for hænderne, og det er koldt at stå stille. Tager du handskerne af, fryser du fingrene og kan meget hurtigt få forfrysninger.

- Jeg tror, jeg har prøvet 100 par handsker for at finde de rigtige. Det, jeg kom frem til, når det var allerkoldest, var store, enormt bløde dunluffer, som man kunne have en fingerhandske inden under, og så kunne jeg bare holde fast om kameraet med to store pingvinlapper.

- Du får meget hurtigt sådan nogle ’white spots’ i ansigtet, hvor din hud fryser, hvor du ikke kan mærke, at du skal til at varme det op igen.

Der var ingen muligheder for at lade batterier op, så der skulle pakkes nok til at kunne holde til hele turen. For at varme dem op inden brug, lå de i Lasse underbukser og brystlommer. Foto: Lasse Rahbek.

Fløj af slæden under optagelser

En del af optagelserne til serien er lavet, mens Lasse Rahbek sad på hundeslæden, og Siriusfolkene stod på ski eller løb ved siden af slæden.

- Den er jo ret bred, så nogle gange sad jeg nærmest overskrævs med fødderne på hver side, og andre gange lidt på siden.

- En enkelt gang fløj jeg faktisk af slæden, fordi vi ramte en kant i fuld fart ned ad bakke, og så blev den bare flippet om på siden.