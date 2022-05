Bagedyst-deltager skal giftes: - Fyldt af glæde og kærlighed

Der er stor lykke i hjemmet hos Anna-Kathrine Dybtved fra 'Den store bagedyst'. Hun skal nemlig giftes.

Glæden stråler ud af parret på et billede, de har delt på Instagram for at afsløre forlovelsen.

'Øjnene er blanke, smilene store og alt inde i mig er fyldt af glæde og kærlighed', skriver hun i opslaget, som hun har delt med et hashtag, der lyder '#viskalgiftes'.

I kommentarfeltet har flere tidligere Bagedyst-deltagere reageret på nyheden, heriblandt Liv Martin, som skriver 'Ej okay!!! ELSKER' efterfulgt af en masse hjerter.

Også Frederik Haun har skrevet 'kæmpe stort tillykke' med næsten lige så mange hjerter. Han var med i den seneste sæson af 'Den store bagedyst', som også er den sæson, Anna-Kathrine Dybtved var med i.

Hun nåede til semifinalen af programmet, før hun røg ud. Her kom hun med den noget overraskende udmelding, at hun egentlig havde det fint med at ryge ud, fordi hun hellere ville se på end at være med i finalen.