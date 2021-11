Bagedyst-Johanne: - Det var ikke sjovt

Johanne Gormsen fra 'Den store bagedyst' følte et stort pres over at være med i programmet

Hvis det står til Johanne Gormsen fra 'Den store bagedyst', så sætter hun aldrig sine ben i det hvide bagetelt igen.

For selvom oplevelsen både var vild og lærerig, så var den også virkelig hård.

Det siger hun til Her&Nu.

- Jeg lærte rigtig meget, og jeg synes, at jeg er blevet rigtig god til at bage nu, og jeg har lært at levere under pres. Men det var rigtig hårdt at være med, fortæller den 18-årige bage-entusiast, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

Mentalt pres

De mange timer i bageteltet har altså ikke været lutter lagkage.

- Det har faktisk ikke været særligt sjovt. Selvom alle folkene var virkelig søde, så var det slet ikke den oplevelse, som jeg havde regnet med at skulle være med i. Jeg havde svært ved at sove om natten, fordi jeg var så stresset, fortæller Johanne.

Den unge fynbo, der ved siden af optagelserne også skulle passe sin skole på HHX, følte et stort mentalt pres over at skulle præstere i det populære program.

Og udover at hun både skulle jonglere skole og et tv-program på samme tid, så måtte Johanne også punge ud under sin medvirken i programmet og endte med at bruge en stor del af sin opsparing på kage-udstyr.

18-årige Johanne er den yngste deltager i 'Den store bagedyst' i år. Foto: DR

Aldrig igen

- Kunne du finde på at være med igen, hvis du fik muligheden?

- Aldrig nogensinde! Never! Det ville ikke komme til at ske, griner Johanne Gormsen og tilføjer, at hun dog heller ikke ville være oplevelsen foruden.

Men heldigvis har det ikke suget bageglæden ud af fynboen. Hun bager stadig på livet løs..

- Jeg har lyst til at bage kage hele tiden. Jeg tænker på kage hele tiden, siger hun.

