Bagedyst-vinder fundet: - Det kom sindssygt meget bag på mig

100 gange har seere nu kunnet følge deltagerne i 'Den store bagedyst' på DR, når de har kastet sig ud i chokoladetemperering og glazing, og efter jubilæumsafsnittet, der løb over skærmen lørdag aften, står islandsk-fødte Sæþór Kristínsson tilbage som mester i dessert-disciplinerne og vinder af 10. sæson.

En hæder, der kommer tydeligt bag på den 28-årige bage-entusiast, som i løbet af sæsonen blot er løbet med et enkelt mesterbagerforklæde.

Da Ekstra Bladet fanger Sæþór Kristínsson over telefonen, har han da heller ikke svært ved at genkalde sig overraskelsen.

- Det var helt vanvittigt og meget følelsesladet at høre mit navn blive råbt op, og det kom sindssygt meget bag på mig. Faktisk tror jeg ikke, det er gået helt op for mig endnu, siger han.

Smilet var stort, da Sæþór modtog dommernes bedømmelse af mesterværket i finalen. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

- Hvorfor tror du, det kom bag på dig?

- Jeg troede bare ikke, det ville være mig, der vandt. Jeg havde selvfølgelig et håb om det, og jeg kunne også godt se, at jeg havde klaret det godt i alle tre udfordringer, men jeg var sikker på, at det ville være en af de andre. Under hele forløbet havde jeg haft en idé om, at jeg slet ikke kunne bage, og Frederik klarede det jo sindssygt godt og tog fire mesterbagertitler, siger Sæþór Kristínsson.

Kæmpede med usikkerhed

Selvom den ydmyge vinder erkender, at han tog en overbevisende sejr i den hemmelige udfordring, hvor deltagerne skulle bage en spiselig version af bagedyst-trofæet, fortæller han, at usikkerheden på egne evner fyldte utroligt meget undervejs i forløbet.

- Det er kæmpestort for mig at have vundet, for det har givet mig en tro på mig selv, og på at jeg godt kan bage og ikke skal være så hård ved mig selv. Jeg har lært, at jeg ikke skal lytte alt for meget til den der lille kritiske stemme, siger han.

- Hvor kommer den usikkerhed fra?

- Vi går nok alle sammen rundt med nogle usikkerheder, og jeg havde ikke så meget erfaring med at bage, så jeg har knoklet sindssygt meget undervejs, fordi jeg følte, at jeg var lidt bagud fra start i forhold til de andre, siger Sæþór Kristínsson og fortsætter:

- Jeg har nok haft lidt et 'imposters syndrom' og gået og tænkt, at nu bliver jeg opdaget lige om lidt, og de vil tænke: 'Hvad laver han dog her'. Man er nok altid sin egen hårdeste kritiker.

Pakket væk

Men selvom Sæþór Kristínsson har fundet troen på sine egne evner i kage-køkkenet, er det ikke der, han har tilbragt mest tid, siden optagelserne sluttede i sommer.

- Jeg har haft alt bagegrejet pakket væk i lang tid. Først da programmet begyndte at blive sendt, fik jeg et forhold op at køre med min ovn igen, griner han og fortsætter:

- Jeg havde brug for en lang pause fra det, for det hang mig langt ud af halsen til sidst.

Sæþór Kristínsson har fået støtte og opbakning undervejs af sin kæreste, danser Thomas Evers Poulsen. Foto: Mogens Flindt

Alligevel vil han ikke afvise, at der kommer mere bagekunst fra ham.

- Jeg har måske en lille drøm om at lave en bagebog. Jeg samler lidt på bagebøger, og det ville være sejt at have sin egen bog på hylden, men lige nu slår jeg koldt vand i blodet og tager en pause, indtil overskuddet er til det, siger Sæþór Kristínsson.

