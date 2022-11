'Bagedyst'-vinder: - Jeg havde en god mavefornemmelse

Det kom ikke som et chok for Klaus Andersen, at han endte med at vinde 'Den store bagedyst'. Han havde faktisk en rigtig, rigtig god mavefornemmelse

Klaus Andersen er vinderen af 'Den store bagedyst' 2022.

41-årige Klaus trak det længste strå ved dette års bageprogram på DR1, og han blev lørdag aften kronet som vinderen foran Laura Aagaard Nielsen og Nanna Georgi, der begge dystede mod ham i den store finale.

Og at blive kåret som vinderen af det populære mad-program betyder meget for Klaus Andersen.

- Det er stort. Der er en masse følelser i spil, og jeg er selvfølgelig glad og stolt af, hvad jeg har opnået, fortæller han til Ekstra Bladet og fortætter:

- Det er også en anerkendelse af alt det hårde arbejde, man har lagt i de mange måneder. Så det er en dejlig følelse.

Klaus Andersen fortæller videre, at han ikke havde troet, at han hverken ville vinde eller nå så langt i programmet, da han meldte sig til 'Den store bagedyst'. Men som tiden gik, fik han en bedre mavefornemmelse - specielt i finalen.

Annonce:

- Jeg havde ligget i toppen gennem hele programmet, men der kunne jo ske mange ting. Men efter de tre bagninger i finalen havde jeg en god mavefornenmmelse. Jeg tænkte, at det nok var mit navn, der blev råbt op.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Klaus Andersen var kreativ i 'Bagedyst'-finalen. Foto: DR

Man kan, hvad man vil

Klaus Andersens kæreste, Thomas, fortæller i programmet, at hans partner har fået mere selvtillid efter deltagelsen på DR1. Men Klaus har faktisk også lært mere om sig selv efter de mange uger i 'Den store bagedyst'.

- Jeg har helt klart lært, at jeg kan meget mere, end jeg lige går og tror. Hvis man virkelig sætter mig for noget, gør sig umage og arbejder hårdt, så kan man virkelig nå langt og nå sine mål.

- Jeg har virkelig knoklet hårdt, for jeg ville virkelig gerne gøre det godt i programmet. Så det var bare fantastisk, at det lykkedes.

- Hvad skal der så ske nu, efter man har vundet 'Den store bagedyst'?

Annonce:

- Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså jeg har ikke den store business-plan i skuffen. Men sejren åbner en masse døre. Det er jo helt klart. Så vil jeg se, hvad der tilbyder sig.

- Jeg er i hvert fald åben for samarbejde, events, og hvad der end måtte være. Måske en kogebog.

- Hvad håber du allermest på? Er der en drøm?

- Der er faktisk ikke nogen drøm. Det eneste er bare, at jeg kan se, at alt er muligt. Jeg havde ikke troet, at jeg skulle stå her i år. Så hvis jeg finder en eller anden god idé, så er jeg ikke bange for at gå efter den.

- Det ville jeg nok have været for et år siden. Nu tror jeg på, at det nok skal lykkes, lyder de afsluttende ord fra dette års 'Den store bagedyst'-vinder.

Casteren afslører: Sådan kommer DU med i 'Bagedysten'