'Bagedysten'-deltager: Derfor røg jeg ud

Jakob Volke er ikke overrasket over sin exit i programmet, selvom han ærgrer sig over den. Han går nemlig ikke ind for konkurrence, og så er han ikke til søde sager

En kage er ikke bare en kage - i hvert fald ikke, hvis den skal godkendes af de to dommere Katrine Foged Thomsen og Markus Grigo fra 'Den store bagedyst'.

Det måtte Jakob Volke sande i lørdagens afsnit af DR-succesen, da han blev bedt om at forlade programmet.

Og selvom den 56-årige amatørbager ærgrer sig over at ryge ud, havde han set det komme - i hvert fald inden for en overskuelig fremtid, indrømmer han over for Ekstra Bladet.

- Det er okay, og det lyder som om, jeg ikke gider at være med - det gider jeg godt - men som udgangspunkt er jeg ikke et menneske, der går ind for konkurrence, siger han og fortsætter:

- Jeg havde lagt mig i en position i den bagerste del af feltet. De andre var bare bedre.

Smagsforskelle

Jakob Volke holder sig ikke tilbage, når han skal gisne om, hvorfor han ikke fik lov til at fortsætte i bageprogrammet.

- Det, der gik galt, var måske nok mere forskellen i smag hos mig og andre i verden. Jeg er ikke specielt meget til søde sager, og det lyder måske mærkeligt at være en del af 'Bagedysten' og ikke kunne lide søde ting, men der findes mange gode kager, der ikke er søde.

- Den del var jeg ikke enig med de andre i, tilføjer han og uddyber, at han bedre kan lide rustikke kager med en masse syre og bid i.

Det kan godt være, at tv-deltageren ikke længere skal bage foran rullende kameraer, men det holder ham ikke fra at fortsætte med at trylle i køkkenet.

- Jeg bager ikke hver dag, men jeg kan godt lide at eksperimentere og lade være med at følge en opskrift - det er ret meget mig. Tit og ofte går det ikke ret godt, men sommetider opfinder jeg noget nyt, og så er det meget fedt, siger Jakob Volke og griner.

Hvordan det går videre i 'Den store bagedyst', kan du følge lørdag klokken 20 på DR1 og på DRTV.

