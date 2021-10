'Bagedysten': Det ser du IKKE på tv

Hvad sker der med alle kagerne efter programmerne? Skal deltagerne selv tage opvasken efterfølgende? Har de ikke et arbejde?

Alt det - og mere til - får du svar på lige her.

Tilde Wexøe Munkholm fra DR-succesen 'Den store bagedyst' løfter nu sløret for en række detaljer, som seerne normalt ikke får indblik i.

Spiser kagerne i fællesskab

Der bliver bagt kager i lange baner i DR-programmet, der i øjeblikket er danskernes foretrukne weekendunderholdning.

Men ikke alt er, som det tilsyneladende ser ud foran rullende kameraer.

Det kan den bageglade deltager Tilde Wexøe Munkholm fortælle meget mere om.

- Når programmet er blevet optaget, tager vi kagerne med op i et opholdsrum, hvor deltagerne smager på hinandens kager, og hele produktionsholdet kommer og spiser med, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det er meget sjældent, at der bliver kage tilbage, fordi dem fra produktionen tager tit en del kage med hjem til familien.

Kagerne er stillet op på rad og række, før de skal spises af deltagerne og produktionsholdet. Foto: Privatfoto, som Ekstra Bladet har fået lov til at bruge af Tilde

Hårdt at bage

Selvom humøret er højt i bageteltet, er det ikke helt uden omkostninger at være med, afslører amatørbageren.

- Det har været rigtig hårdt og stressende, fordi jeg har haft et fuldtidsarbejde ved siden af og ikke har kunnet tage fri. Derfor har jeg været på arbejde klokken 10-18 og bagefter kommet hjem og bagt til klokken et om natten hver dag, siger Tilde.

- Jeg har ikke lavet andet end at gå på arbejde og bage kage. Jeg har tabt mig seks kilo under optagelserne, tilføjer program-deltageren, der kommer fra København.

Hun har pendlet frem og tilbage mellem hovedstaden og hotellet i Randers, hvor deltagerne boede, mens optagelserne stod på.

Foto: Privatfoto, som Ekstra Bladet har fået lov til at bruge af Tilde

Slipper for opvasken

Der er mange elementer, der skal gå op i en højere enhed, for at deltagernes kager skal lykkes. Derfor er det da også befriende ikke at skulle tænke på opvasken.

- Der er et helt opvasker-telt ved siden af bage-teltet, hvor der er et team, der vasker alt det op, som vi bruger - både løbende under bagningen, men også især efter. Der går ca. halvanden til to timer, fra vi er færdige med at bage, til kagerne bliver bedømt, fordi alle køkkenerne skal gøres rent først.

Deltagerne fra 'Den store bagedyst' 2021. Foto: Privatfoto, som Ekstra Bladet har fået lov til at bruge af Tilde

Du kan følge Tildes rejse på hendes Instagram, hvor hun løbende deler minder fra 'Den store bagedyst'.