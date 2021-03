Bakker op: Det hører ingen steder hjemme

Tonen på de sociale medier skal ændres. Det mener musiker og 'X-Factor'-dommer Nanna 'Oh Land' Øland Fabricuis. Hun har i en længere periode oplevet at modtage utroligt grimme beskeder.

Derfor kan hun ikke længere ryste det af sig, men hun bliver nødt til at fortælle om de mange grimme beskeder i håbet om, at tonen og kulturen kan ændres til det bedre.

- Jeg tror ikke, folk ved, at det er rigtige mennesker, som de sender til. De frygtelige beskeder kommer jo direkte ind i min postkasse, som min indbakke jo i bund og grund er, fortæller Oh Land til Ekstra Bladet.

Oh Land har modtaget rigtig mange beskeder, som går lige efter struben, som hun forklarer det. Det er beskeder som de følgende, der ryster den kendte sangerinde: 'Fuck, hvor er du klam. Du er den mest talentløse i dansk musik. Dine bryster er store i år. Du læsper som en 12-årig evnesvag grønlandsk luder. Tag dig sammen, medieluder.' Oh Land er i chok over tonen og kan heller ikke forstå, hvordan det oftest er unge kvinder, som skriver beskederne til hende. 'Du er et for sygt menneske. Du er helt væk du har brug for hjælp,' lyder en anden besked, som Oh Land oplyser, i øvrigt er sendt en socialrådgiver. Vis mere Luk

- Jeg tror, at grunden til, at jeg snakker om det nu, er, at jeg har altid været klar over, at det her er gamet, og du skal bare op på hesten igen, og du skal bare ryste det af dig, men jeg gider faktisk ikke være så stærk, fordi jeg synes ikke, at nogen mennesker bør være så stærke. Det er rigtig svært at have det overskud og bare ryste den slags beskeder af sig hver eneste dag, forklarer hun.

Kollegaerne Martin Jensen og Thomas Blachman bakker Oh Land op i, at tonen på de sociale medier er for hård. Foto: Tariq Mikkel Khan

Burde ikke kunne udtale sig anonymt

Også hendes 'X-Factor'-meddommere Martin Jensen og Thomas Blachman bakker hende op og er enig i at folk bliver grovere og grovere online.

Thomas Blachman mener ikke, at man burde kunne udtale sig så anonymt.

- Den indre svinehund har fundet plads i anonymiteten på vor tids digitale platforme. Jeg har altid været stor fortaler for, at der i stedet for nummerplader på biler hang folks telefonnumre, hvilket prompte ville bringe ro og orden i trafikken. På samme måde ville jeg ønske, at det var uladsiggørligt at kunne udtrykke sig anonymt over alt, hvor man så end måtte udtrykke sig, lyder det fra Blachman.

Hold den gode tone

Også Martin Jensen beder til, at man forsøger at holde den gode tone på de sociale medier såvel som i virkeligheden.

Det var nemlig efter fredagens 'X-Factor', hvor Oh Land stod med den afgørende stemme, om hvem af deltagerne der skulle blive den første til at forlade konkurrencen, at hendes indbakke har været fyldt med had-beskeder.

- Jeg har set flere kommentarer på de sociale medier her i går morges, og jeg er ked af, at nogle mennesker går personligt til Nanna. Vi kan være dybt uenige om valget i fredags, men det hører ingen steder hjemme, at man går personligt på andre mennesker! lyder det fra den nye dommer.

- Jeg takker for alles opbakning, og jeg glæder mig til at vise, hvad Dan og Vilson skal synge for jer næste uge, men jeg håber virkelig, at alle vil holde den gode tone, beder han.