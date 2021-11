Baldwin i desperat opråb

Sidst i oktober gik det helt galt i forbindelse med optagelserne til westernfilmen 'Rust'.

Her kom stjerneskuespilleren Alec Baldwin ved et uheld til at skyde og dræbe filmfotografen Halyna Hutchins, da en pistol ved en fejl gik af.

Den tragiske episode får nu Baldwin til at kræve handling.

Det sker i et opslag på Twitter, hvor han kræver, at der bliver indført bedre sikkerhed på alle filmset, hvor der bruges skydevåben.

'Alle film- og tv-optagelser, hvor der gøres brug af pistoler - falske eller andre - burde hyre politi til at være på stedet til at overvåge våbensikkerheden,' skriver han.

Baldwin var knust efter ulykken. Foto: Jim Weber/The New Mexican

Hun var familie

Alec Baldwin har tidligere ikke lagt skjul på, at han er knust over tragedien, som kostede hans ven og kollega livet. Senest har han i et interview med TMZ fortalt, at en sådan skudulykke kun sker 'én ud af en billion gange'.

- Der sker af og til uheld på filmset, men ikke som dette, lød det fra Alec Baldwin.

Han har tidligere udtrykt stor sorg over hændelsen, og at han har mistet én, der stod ham meget kært.

- Hun var familie, sagde Alec Baldwin til TMZ om den afdøde filmfotograf.

- Vi var en meget meget velsmurt maskine, som var ved at lave en film, og så skete denne forfærdelige hændelse, sagde han videre.

Der er endnu ikke rejst sigtelser i sagen, men politiet er fortsat i gang med deres efterforskning og forventer, at der vil komme sigtelser.

--------- SPLIT ELEMENT ---------