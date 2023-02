Baldwin: Jeg er ikke skyldig

Fredag skulle Alec Baldwin møde op i retten for at komme med sin officielle indstilling til retten, men allerede torsdag har han erklæret sig 'ikke skyldig'.

Det skriver TMZ.

Allerede dagen før fristen har Alec Baldwin altså indgivet sin officielle erklæring om sin uskyld, og derfor undgår han helt at skulle møde op i retten fredag. Det fremgår ikke, hvorvidt han mødte op i retten en dag tidligere, eller om erklæringen er indgivet skriftligt.

Som en del af aftalen om, at Alec Baldwin fortsat er på fri fod, mens sagen føres ved retten, har han indvilget i ikke at drikke alkohol, eje et skydevåben eller at tale med potentielle vidner - medmindre det er for at diskutere muligheden for at genoptage optagelserne til filmen.

Alec Baldwin blev tidligere på året tiltalt for uagtsomt manddrab på filmfotografen Halyna Hutchins, som blev skudt under optagelserne til western-filmen 'Rust'. Baldwin stod nemlig med den pistol i hånden, som affyrede skuddet, der dræbte Hutchins og sårede filmens instruktør.

Den oprindelige tiltalte inkluderede en skærpende omstændighed om, at det var en pistol, der blev brugt, men den del af tiltalen er siden frafaldet, fordi den regel om skærpende omstændigheder, der blev henvist til, ikke blev taget i brug før syv måneder efter skuddrabet.

Uden den skærpende omstændighed er den potentielle dom dermed også betydeligt mere lempelig.

Ifølge TMZ kan Alec Baldwin i værste fald ende med op til 18 måneder i spjældet, mens han dog også kan slippe med en betinget dom.