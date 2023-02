Bange for bolden

At tro at man på tre måneder kan få ti håndbold-ignoranter til at spille håndbold, er måske ikke den mest indlysende ide at få.

Og i 'Langt fra Landsholdet', som lige nu kører på Discovery+ og Kanal 5, er det da også tydeligt, at ikke alle får lært reglerne - i hvert fald synes Bubber, at spillet er både ulogisk og uforståeligt.

- Jeg tænker lidt, at de der regler ændrer sig efter dommerens humør. Tag nu skridt-reglerne. Nogle gange må man gerne tage skridt, og andre gange må man ikke. Det er helt sort og afhænger totalt af dommerens lune, synes jeg. Sådan noget kommer jeg aldrig til at forstå.

Håndbold er en vild sport, mener Bubber. Foto: Henrik Ohsten/Warner Bros. Discovery

Ikke noget for mig

Bubber havde aldrig dyrket holdsport før tv-programmet, og det er der en grund til.

- Det der med fælles bad og den lugt, der er i et omklædningsrum, fatter jeg ikke, Tænk at nogen gør det frivilligt. Det er virkelig ikke noget for mig. Det betyder ikke, at de andre drenge på holdet ikke var søde, for det var de, og vi havde det forrygende sjovt sammen, men alle de mærkelige regler og den ulækre harpiks til hænderne. Det var sgu' for meget.

- Det der med fælles bad og den lugt, som er i et omklædningsrum, fatter jeg ikke, siger Bubber, der understreger, at det var sjovt at møde drengene. Foto: Henrik Ohsten/Warner Bros Discovery

Det var vildt

Godt nok var Bubber med sine 58 år alderspræsident på holdet, men det gik ham ikke på, fordi han med det samme så, at han ikke var den, der var i ringest form.

- Jeg kunne sagtens løbe og alt det der, men der var meget andet, jeg gik en stor bue uden om.

Og blandt det 'meget andet' kan nævnes bolden. Bubber var bange for den, så kan han undlod at befinde sig der, hvor man kunne komme i infight om bolden eller blive ramt af den.

- Håndbold er en vild sport. Det sås klart til VM-kampene. Folk bliver hevet i, skubbet og der bliver 'slåsset' igennem inde på stregen. Men sådan noget gider jeg ikke, siger Bubber og fortsætter:

- Jeg sætter ikke mit helbred på spil for en bold. No way. Det der med at give alt i sig selv for at vinde, kan jeg slet ikke sætte mig op til. Hvis der var optræk til kropstacklinger, sneg jeg mig udenom. Derfor slap jeg for forstuvede fingre og håndled og andet i den dur. Og på den måde er jeg jo i virkeligheden pissedårlig til holdsport, for det interesserer mig ikke nok.

- Jeg erkender, at jeg er bange for bolden, og jeg ofrer mig ikke for spillet. Jeg er ikke udstyret med det gen. Simpelthen. Til gengæld har jeg intakte lemmer efter tre måneders træning. Men vi havde det sjovt os drenge imellem - trods vores forskelligheder.

