Banket af DR: - Det er vildt

745.000.

Så mange danskere så fredag med, da fjerde program af 'Vild med dans' løb over skærmen i de danske stuer.

Det viser ugens seertal fra Kantar Gallup.

Dermed er 'Vild med dans' blevet slået som danskernes mest foretrukne weekendunderholdning.

Lørdag var der nemlig premiere på 'Den store bagedyst' på DR, og her så 806.000 seere med. Det gør 'Den store bagedyst' til det mest populære program blandt danskerne i ugen, der gik.

Det bekymrer dog ikke umiddelbart TV 2, der endnu engang fortæller til Ekstra Bladet, at de er glade og tilfredse med deres seertal.

Læs deres svar i boksen herunder:

TV 2 er tilfredse 'TV 2 er grundtilfredse med seertallene på Vild med dans. Vi kan se at alle programmer på alle kanaler har tabt seere i forhold til det usædvanlige coronaefterår 2020, og det er ikke usædvanligt, at markedet for live-sening på den måde nu falder igen, som det jo også gjorde mellem 2015-16, 16-17, 17-18, 18-19', lyder det i en mail fra underholdningsredaktør Thomas Richardt Strøbech. 'Når vi måler et programs succes, kigger vi udover de traditionelle seertal også på tværs af vores mange platforme, og her kan vi konstatere, at interessen for 'Vild med dans' stadig er støt stigende på både TV 2 PLAY, tv2.dk og vores sociale medier. Det er dejligt, at de mange der rent faktisk ser med, på den måde har lyst til at blive i universet og bruge tid på det udenfor det klassiske sendetidspunkt fredag kl. 20', lyder det videre. Ekstra Bladet spurgte også ind til, hvad redaktøren tænkte om, at de er blevet overhalet af 'Den store bagedyst', men det har i skrivende stund ikke været muligt at få svar på. Vis mere Vis mindre

Går ned i seertal

Begge programmer er dog gået ned i seertal, hvis man sammenligner med året før. Her havde 'Den store bagedyst' 1.142.000 seere i uge 40, mens 'Vild med dans' til sammenligning havde 922.000.

Hos tv-ekspert Keld Reinicke overrasker det trods faldet i seertallene, at 'Vild med dans' igen er blevet overhalet af 'Den store bagedyst'.

- Jeg synes, de her tal er meget overraskende. Set udefra er det sjældent, at 'Vild med dans' har så stort et fald i antallet af seere. Det er mærkeligt. Men der kan jo selvfølgelig være nogle ubekendte i og med, at nogle ser det på andre tidspunkter via streaming, og at det ikke er talt med i de her tal, lyder det fra Reinicke, der fortsætter:

- Men det er interessant, at 'Bagedysten' bliver større, for der er meget live-element i 'Vild med dans', idet det jo sker i nuet, hvor man kan være med til at afgøre det, og når man tænker på det, så er de her seertal ret overraskende, fordi de store underholdningsprogrammer normalt plejer at have stor tilslutning.

'Den store bagedyst' er mest populært hos de danske seere. Foto: Carsten Mol/DR

Alligevel mener Keld Reinicke, at TV 2's tal er fine, hvis man tager situationen i betragtning.

- TV 2's tal jo stadig flotte i en tid, hvor klassisk tv er presset, siger han.

Man skal huske streaming Ifølge Keld Reinicke er det også vigtigt, at man tager højde for, at der er usikkerhed i Kantar Gallups tal på grund af streaming. - Det kan være svært at sammenligne, fordi streamingtallene ofte er hemmelige, og det kan sagtens være, at seerne er begyndt at vænne sig til at se underholdning andre steder, siger han og fortsætter: - Men jeg tror, det er helt rigtigt, at 'Bagedysten' er større end 'Vild med dans'. 'Bagedysten' er et program, der giver meget bedre mening for folk at streame i dagene efterfølgende, fordi der ikke er det her live og afstemningselement. De fleste programmer, som er live, bliver streamet indenfor de første 24 timer, mens et program som 'Den store bagedyst' er et meget bedre streamingprodukt, så der vil nok være flere, der streamer det end 'Vild med dans', siger tv-eksperten. Vis mere Vis mindre

Ikke kun corona

- Køber du TV 2's forklaring om, at det også er corona, der spiller ind på, når færre sidder og ser med fredag aften?

- Nej, for vi konsumerer mere indhold nu end før corona. Med det sagt så er det ikke nødvendigvis tv, vi konsumerer, så det er i hvert fald ikke rigtigt, at corona har lukket ned for vores aktiviteter på den front. Jeg tror i hvert fald ikke, at det er hele forklaringen.

- Hvad er så forklaringen i din optik?

- Jeg tror langt mere, at forklaringen skal findes i vores ændrede medievaner. Vi er i en anden tid, hvor vi får flere og flere tilbud, og hvor det er sværere at lokke folk til.

- Tror du så på det, når TV 2 siger, at de er glade og tilfredse?

- Nej, de er nok ikke så tilfredse. Men det skal de selvfølgelig sige. Jeg tror dog ikke, det er rigtigt, siger han og fortsætter:

- Det er bare sværere at få tilslutning til sådan nogle programmer nu, og derfor er det også svært at sammenligne med eksempelvis for fem år siden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Banket af DR: - Det er vildt Maraton-løberen Abdi måtte i sidste uge forlade 'Vild med dans'