Barack Obama vinder en Emmy

Det er ikke kun på den politiske scene, at USA's tidligere præsident, Barack Obama, har gaflet fede titler til sig.

Nu har han også gjort sig bemærket indenfor underholdningsindustrien.

Lørdag vandt den tidligere præsident en Emmy, skriver flere udenlandske medier, som Deadline, BBC og The Guardian.

En Emmy er en pris, der hvert år belønner det bedste inden for tv-verdenen og anses for at være én af de fire største priser indenfor amerikansk underholdning,

Det skete for Netflix-dokumentarserien 'Our Great National Parks', der, som titlen lidt indikerer, zoomer ind på om nogle af verdens nationalparker.

Barack og Michelle Obamas produktionsselskab, Higher Ground, står bag 'Our Great National Parks' . Foto: POLFOTO

'Our Great National Parks' er produceret af Barack og Michelle Obamas produktionsselskab, Higher Ground, og Obama vandt en Emmy i kategorien 'the best narrator'.

Med sin nye titel som Emmy-vinder bliver Obama den anden præsident i rækken, der vinder en Emmy. Den første var Dwight Eisenhower, som vandt den prestrigefyldte pris i 1956, mens han stadig var i embedet.

I 2009 vandt Obama Nobels fredspris, ligesom han også to gange har vundet en Grammy.

