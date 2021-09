Den nye sæson af 'Paradise Hotel' er blevet skudt i gang, og iblandt de ti nye singler kan man finde de to Århus-drenge Emil

Thers og David Jarsbo. Drengene har kendt hinanden siden de var små, og nu står de side om side på det luksuriøse hotel i Mexico.

- Det var en unik mulighed, der er ikke så mange vennepar, der får lov at tjekke ind sammen, så det var bare en grineren chance og god historie, fortalte Emil Thers, da Ekstra Bladet fangede ham til premieren på den nye sæson.

Tilmeldte sig med tømmermænd

Venneparret var også sammen, da de tilmeldte sig programmet.

- En novemberdag sidste år, hvor jeg var sammen med David og havde tømmermænd, kom der en annonce op fra 'Paradise Hotel', og så tænkte vi fuck det, nu sender vi et eller andet ind, lyder det fra Emil, der efter aftenens afsnit danner par med Sille.

De to kammerater brugte ikke meget betænkningstid, da de kom videre til første casting.

- Vi stod i bar mave og sendte videoer ind, og lige pludselig var vi til casting, så finale casting, og så stod vi i Mexico, lyder det fra David Jarsbo.

Barndomsvenner hjemmefra: - En grineren chance

Havde lagt planer

Før optagelserne begyndte, havde Århus-drengene forberedt sig på en masse forskellige scenarier.

- Vi havde gjort os en masse tanker om, hvordan vi ville gribe det an. Vi havde regnet med at få en eller anden form for mission, men det eneste, vi regnede med ikke ville ske, skete. Nemlig, at det blev breaket på første dag, forklarede Emil Thers.

Du kan se, hvordan det går de to venner og resten af de nye deltagere i sæson 18 af 'Paradise Hotel' på Viaplay.