Barnestjerne i uhyggeligt skifte

Der er sket meget for nu 14-årige Shahadi Wright Joseph siden de glade dansedage i tv-musicalen 'Hairspray Live' fra 2016.

9. april er hun eksempelvis aktuel i den 10 afsnit lange horrorserie 'Them' på streamingtjenesten Prime Video.

- Faktisk vidste jeg ikke, hvad jeg var ved at rode mig ud i. Så modtog jeg manuskriptet til de tre første afsnit og blev blæst bagover, fortæller Shahadi Wright Joseph om rollen som Ruby Emory.

Det sker i forbindelse med en virtuel rundbordssamtale, som Ekstra Bladet er inviteret med til.

Her ses Shahadi Wright Joseph i yndig gul kjole, da alt var fryd og gammen i 'Hairspray Live'. Nu har piben fået en anden lyd. Pr-foto

'Them' byder på både menneskeskabte og overnaturlige gys, da den sorte familien Emory i jagten på et bedre liv i 1953 rykker fra North Carolina til drømmeboligen i den dengang helt hvide bydel Compton syd for Los Angeles.

Men de nye naboer står ikke ligefrem klar med hjemmebagt tærte og velkomstkrammere. I stedet er målet at skræmme den nyankomne familie så langt væk som muligt.

Shahadi Wright Joseph spiller Emory-familiens ældste datter, og den gyselige indspilning satte sine spor undervejs.

- Man tænker hele tiden, at det her er ikke virkeligt, men nogle gange er det ikke nok. Nogle gange får hjernen overbevist en om, at det føles virkeligt. Det var nok det sværeste ved rollen, men udover det gik produktionen fint, fortæller Shahadi Wright Joseph, som også medvirker i gyseren 'Us' fra 2019.

Shahadi Wright Joseph som Ruby Emory i 'Them'. Foto: Skærmbillede fra trailer

- Jeg kan ikke tænke på noget ondere at sige til nogen

Mindre gys

- Hvad byder fremtiden på?

- Jeg vil sige mindre horror, griner hun.

- Når det kommer til andre projekter, skal man være strategisk med sit brand og sig selv, og jeg vil ikke sættes i bås med horror-genren, for jeg kan mere end det.

- Jeg tænker, jeg skal lave noget lidt lettere. Måske noget for et yngre publikum, så jeg kan vise min bredde. Min store drøm er at lave drama og coming of age.

Ruby Emory ved køkkenbordet, mens mor ordner hår på lillesøster. Foto: Skærmbillede fra video

'Them' er skabt af Little Marvin og har blandt andet også Ashley Thomas og Deborah Ayorinde på rollelisten som hr. og fru Emory. Den umiddelbart ondeste hvide nabo spilles af Alison Pill.

Hele første sæson bliver tilgængelig 9. april på Prime Video, og sæson to er allerede i støbeskeen.

