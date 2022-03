Barnestjerne vender tilbage

Som bare 11-årig bragede Christina Ricci igennem i den sorte komedie 'Familien Addams', hvor hun spillede familiens yngste datter, Wednesday.

Og nu har Deadline fået bekræftet, at den i dag 42-årige skuespiller også får en stor rolle i den kommende Netflix-serie, som er opkaldt efter datteren.

Det er endnu uklart, hvilken rolle Ricci får, men hun kommer ikke til at spille en ældre udgave af Wednesday.

Det slags roller har hun ellers inde under huden i øjeblikket, efter hun for nylig spillede den ældre udgave af Misty i 'Yellowjackets' på Paramount+.

Christina Ricci som Misty i 'Yellojackets' fra 2021. Pr-foto

I stedet kommer 19-årige Jenna Ortega til at spille Wednesday, og serien kommer til at kredse om hendes år på Nevermore Academy, hvor hun både skal forsøge at mestre sine nye psykiske evner, forpurre et grufuldt drabstogt samt opklare det overnaturlige mysterium, hendes forældre var indblandet i for 25 år siden.

Familiens overhoveder spilles af Catherine Zeta-Jones og Luis Guzmán.

'Wednesday' er skrevet af 'Smallville'-skaberne Al Gough og Miles Millar, mens Tim Burton instruerer.

En premieredato kendes endnu ikke, men de sidste optagelser skulle komme i kassen i Rumænien inden udgangen af denne måned.

