Barsk baggrund: Kastet ind i marmorbord

Kasper Bendixen virker rolig. Afbalanceret, velformuleret og stålsat.

I modsætning til mange andre fyre i 20'erne tøver han ikke et sekund med at fortælle, at hans store drøm er at få en familie.

Første hurdle er at finde kvinden i sit liv, og jagten har Kasper Bendixen målrettet sat ind i TV 2-dating-programmet 'Kærlighed hvor kragerne vender'.

I tirsdag aftens afsnit åbner den unge lollik op om, hvorfor det er så vigtigt for ham at stifte familie.

- Jeg drømmer om at få det, jeg ikke selv havde, før jeg blev 15 år. En helt almindelig familie! Jeg kommer fra en lidt ødelagt familie, hvor min mor var alkoholiker og misbruger. Min far var det samme - bortset fra hashen, siger Kasper Bendixen til Ekstra Bladet.

Kasper Bendixen er på jagt efter kvinden i sit liv i 'Kærlighed hvor kragerne vender'. Foto: TV 2

Hans barndom gik med at flytte fra kommune til kommune som en nomade. Han blev slået af sin mors kærester, og hvis nogen fik nys om det, rykkede familien teltpælene op og flyttede væk.

- Min mor valgte forkerte mænd. De slog mig, og de slog hende. Jeg har stadig et mærke omme i baghovedet, fra da jeg var mindre og blev kastet ind i et marmorbord. Jeg var vel 6-7 år, siger Kasper Bendixen og fortsætter.

- Den gang talte kommuner ikke sammen. Først i 2005 skete der noget, da de begyndte at samarbejde over kommunegrænserne. Da var jeg 10 år og blev tvangsfjernet og anbragt på børnehjemmet i Nyborg, siger han.

For kaffens skyld

- Det var meget institutions-agtigt, husker Kasper Bendixen.

- Der var hele tiden voksne, som mente, at de vidste, hvad der var bedst for en. Der var selvfølgelig nogle pædagoger, der virkelig gad en, og andre der nærmest kun kom for kaffens skyld, siger han.

- Min mor prøvede at melde sin kæreste for vold, men politiet ville ikke tage ham med, da de var gift. Hun prøvede flere gange, men der skete ikke noget, siger Kasper Bendixen. Privatfoto

Det første lange stykke tid på børnehjemmet måtte Kasper Bendixen ikke forlade stedet. Han måtte ikke en gang gå en tur på stedets grund, da man frygtede, at han ville stikke af.

- Hvis man havde vist pædagogerne rigtig mange gange, at man godt kunne høre efter, måtte man mere. Eksempelvis gå i byen og bruge sine lommepenge. Der var mange gode ting ved at bo der, men lige så mange dårlige. Jeg var teenager og følte mig lukket inde, og jeg stak da af et par gange for at mødes med mine venner fra fodbold, siger Kasper Bendixen, der boede på børnehjemmet i fem år.

Allerede som 15-årig begyndte drømmen om en familie at trække i ham.

- Jeg kunne rigtig godt tænke mig at opleve en rigtig familie, inden jeg blev voksen. Så jeg begyndte at spørge, om jeg ikke kunne komme i en plejefamilie. Det syntes kommunen heldigvis var en god idé og fandt familien i Nakskov til mig. Efter jeg havde besøgt dem første gang, spurgte jeg hele vejen hjem, hvornår jeg kunne flytte ind hos dem, husker Kasper Bendixen.

Kasper Bendixen drømmer ikke bare om at blive far - han vil også gerne være plejefar. Privatfoto

Familien tog ham til sig fra start, men selvfølgelig var der kaster, der skulle slibes af.

- Og vi havde travlt, for jeg kunne jo kun bo der, til jeg blev 18 år, siger Kasper Bendixen, der siden fik lov til at blive hos sin nye familie, til han blev 23 år.

I dag er plejefamilien Kasper Bendixens familie. Han har ingen kontakt med sin biologiske mor, og hans biologiske far er død.

- De har ændret alt for mig. Min plejefar har altid sagt, at jeg ikke kan lave om på min fortid - kun på min fremtid. Det har jeg taget til mig. Jeg ser fremad og de ting, jeg har i bagagen, ser jeg mere som en styrke end noget negativt, siger Kasper Bendixen, der ud over at få sin egen familie også drømmer om at blive plejefar en dag.

- Jeg vil gerne kunne give lidt tilbage, kan man sige.

Om Kasper Bendixen finder en kæreste at stifte familie med i 'Kærlighed hvor kragerne vender' kan følges på TV 2 de kommende uger.

