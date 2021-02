Barsk historie nyfortolkes

En ny serie om misbrugsmiljøet i Berlin i 1970'erne rammer snart Viaplay.

'Vi børn fra Bahnhof Zoo' handler om seks unge mennesker, der finder hinanden i Berlins natteliv og hænger ud ved Vestberlins togknudepunkt Berlin Zoologische Garten, mens de sikkert glider ind i en verden af misbrug og prostitution.

'Wir Kinder vom Bahnhof Zoo' udkom oprindeligt i bogform i 1979 skrevet af journalisterne Kai Herrmann og Horst Rieck fra nyhedsmagasinet Stern efter flere længere interviews med Christiane F.

Hun var en af de seks unge mennesker, som åbenhjertigt fortalte om sit liv som teenager og misbruger i Berlin fra 1975-1978.

Lena Urzendowsky (Stella), Jeremias Meyer (Axel), Jana McKinnon (Christiane), Michelangelo Fortuzzi (Benno), Lea Drinda (Babsi) og Bruno Alexander (Michi) i 'Vi børn fra Bahnhof Zoo'. Foto: Viaplay

Christiane F. og 'Vi børn fra Bahnhof Zoo' har premiere 28. februar. Foto: Viaplay

Bogen blev filmatiseret i 1981 af Uli Edels og skabte international debat med sin ærlige skildring af misbrugsmiljøet.

Serien 'Vi børn fra Bahnhof Zoo' er skrevet af blandt andet Annette Hess og er instrueret af Philipp Kadelbach.

'Christiane F. er en legende. Alle forbinder hendes navn med noget - og alle har en mening. I begyndelsen af 80'erne åbnede Uli Edels nu ikoniske film op for et lille kig ind i en ukendt verden, som ikke mange vidste eksisterede. Det helt universelle tema om at finde sin plads i verden, resonerer stadig med dét at være ung i dag. Det er dét, der gør serien grænseoverskridende. Det er dét, der gør den tidløs,' udtaler Philipp Kadelbach.

Den nyfortolkende serie består af otte afsnit og har premiere på Viaplay 28. februar.

Få en lille forsmag på serien her:

