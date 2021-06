Barsler med nyt projekt: - Det har jeg ikke gjort før

Mads Steffensen sætter nu gang i endnu et podcast-projekt, og denne gang inviterer han for første gang lytteren ind i privaten

Radiovært Mads Steffensen chokerede, da det sidste år kom frem, at han stoppede i DR og dermed også som vært på det folkekære program 'Mads & Monopolet' efter mere end 17 år.

Siden har Mads Steffensen slået sine folder som vært for podcasten 'Mads & A-holdet' på podcast-tjenesten Podimo, og nu sætter han et nyt podcast-skib i søen.

Det fortæller han i et opslag på Instagram, hvor han samtidig beder om hjælp til at finde på et navn.

'Jeg går snart i gang med min samtale podcast, som skal optages hjemme fra enten mit køkken eller hjemmekontoret. Arbejdstitlen er ‘Mads &’. - Skal dit eget navn være med i alt, du laver? - Nej….ikke altid. Men næsten. Og det er kun en arbejdstitel. Tager gerne imod bedre bud', skriver han i opslaget.

Til Ekstra Bladet fortæller Mads Steffensen, at projektet er i sin spæde opstart, men at hans plan er at lave et samtaleprogram.

- Jeg lytter meget til en podcast, der hedder 'WTF', hvor værten, Marc Maron, startede med at invitere gæster, han beundrede eller var fascineret af med hjem i sin garage og interviewe dem der, og så tænkte jeg, at måske skulle jeg bare invitere folk hjem i mit køkken, siger han.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

René Fredensborg anmelder 'Sara og Monopolet' og 'Mads og A-holdet'.

Første gang i karrieren

Det er første gang i Mads Steffensens lange karriere, at han inviterer indenfor i privaten.

- Det har jeg ikke gjort før. Nu har jeg købt podcastudstyr, og så må vi se, om jeg kan finde ud af det. Men indtil videre er det mere en ide, og jeg lagde det mest ud som en presbold til mig selv, at når man har sagt det højt, så skal det også blive til noget, siger han og fortsætter:

- Det, der altid har drevet mig i forhold til at lave radio, er samtalen og det, der sker mellem mennesker, når de mødes. Og nu fik jeg bare lyst til at gøre det her.

Hvornår podcasten finder vej til lytterne, er endnu for tidligt at sige.

- Nu har jeg taget de første skridt, og så må vi se, hvor langt vi kommer. Men der er kommet et forslag til en titel, som jeg godt kunne lide. Der var en, der skrev 'Mig & Mads', fordi så var der fokus på gæsten. Lige nu er det den idé, der fører, siger Mads Steffensen.