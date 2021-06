Batman må ikke give oralsex

En hed debat er i gang efter en scene med oralsex er blevet taget ud af en animeret superhelteserie.

Der er tale om serien Harley Quinn fra HBO Max. Og scenen, der er taget ud, viser Batman, der giver oralsex til Catwoman.

Det melder flere internationale medier herunder TMZ, Independent og Mirror.

DC Comics, der er et stort amerikansk tegneserieforlag, ejer rettighederne til serien. Og det er dem, der har været ude med riven i forhold til sexscenerne.

De fortæller, at årsagen til scenens nedtagelse er, at superhelte 'ikke gør sådan noget'. Herefter spurgte Mirror, om det var, fordi superhelte er egoitsiske elskere, hvortil DC Comics svarede:

- Nej, de er ikke egoistiske i sengen. Men vi sælger actionfigurer med de her karakterer. Og de bliver sværere at sælge, hvis Batman laver oralsex på Catwoman.

Handler om skurken

Til forskel fra det kendte superhelteunivers hvor man normalt følger en helt, der prøver at redde verden, så skiller Harley Quinn sig lidt ud.

For i den animerede film følger man nemlig Harley Quinn, som ikke er en helt - men en skurk.

I et større interview med det amerikanske magasin Variety, fortæller Justin Halpern, der er chefproducer på serien, at 'det giver et enormt spillerum' at have en skurk i hovedrollen. Dog ikke stort nok til at kunne give oralsex.