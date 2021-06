BBC undskylder for billeder af Eriksen

Britiske BBC undskylder nu for, at de brugte billeder af Christian Eriksen, der var kollapset på banen og fik hjertemassage under lørdagens kamp mellem Danmark og Finland ved EM.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt Metro og Telegraph.

'Vi undskylder over for alle, der er blevet stødt af billederne i tv-sendingen. Optagelserne inde på stadion er kontrolleret af UEFA, som er leverandør, og så snart kampen blev udskudt, tog vi billederne af skærmen så hurtigt som muligt', skriver tv-stationen og tilføjer, at alle på stationen ønsker, at Christian Eriksen kommer sig helt.

Vært undskylder

Ikke bare tv-stationen undskylder for dækningen, men også en af værterne, den tidligere fodboldstjerne Gary Lineker, har undskyldt på Twitter over dækningen.

'I kan forstå, at nogle er jer er stødte over nogle af de billeder, der blev vist (det er vi også). Det var åbenlyst billeder fra leverandøren og ude af vores kontrol. De skulle have zoomet ud til billeder af stadion. Undskyld', skriver den tidligere spiller, der var vært i EM-studiet på kanalen.

Har det godt

Christian Eriksen faldt pludselig om på banen lørdag, uden at være blevet ramt af andre spillere. Han fik livsreddende hjertemassage på banen og blev efterfølgende kørt med ambulance til Rigshospitalet.

Her har han det efter omstændighederne godt, oplyste DBU tidligere lørdag aften.

Danskerne besluttede sig for at spille kampen færdig, og det endte med et danske nederlag på 1-0 til debutanterne fra Finland. Derfor kan Danmark få sig en noget hårdere vej videre fra gruppen, end man kunne have håbet.