Beæret verdensstjerne er vild med Dar Salim

Til foråret kan man se den danske skuespiller Dar Salim spille over for den amerikanske verdensstjerne Jake Gyllenhaal i krigsfilmen 'The Covenant'.

Forud for premieren har Jake Gyllenhaal delt traileren til filmen på sin Instagram-profil. Med opslaget følger også rosende ord til den danske skuespiller, der blandt andet har haft hovedrollen i filmen 'Underverden'.

- Beæret over at være i hr. Ritchies ekstraordinære film side om side med den utrolige Dar Salim. Jeg kan ikke vente til, I skal se den, skriver han på Instagram.

I 'The Covenant', der er instrueret af den engelske Guy Ritchie, spiller Jake Gyllenhaal den amerikanske soldat John, der er udstationeret i Afghanistan. Dar Salim spiller tolken Ahmed, der risikerer sit eget liv for at redde den amerikanske soldat.

'The Covenant' får premiere i USA den 21. april 2023, en den danske premieredato er endnu ikke offentliggjort.

Det er ikke første gang, Dar Salim viser sine skuespilevner i internationale projekter.

Han har tidligere været på rollelisten i blandt andet HBO-succesen 'Game of Thrones' og Ridley Scotts 'Exodus: Gods and Kings'.