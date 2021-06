Bejlere sendt hjem: - Jeg brugte ikke hjernen

Jonas Løvik valgte at sende hele to bejlere hjem i seneste afsnit af 'Prince Charming'

Tredje gang var ikke lykkens gang, da Christian fra 'Prince Charming' igen hyggede sig med en af de andre bejlere.

Det resulterede nemlig i, at en skuffet Jonas Løvik valgte at sende ham hjem fra herregården.

De to havde ellers tidligere på dagen været på en date, som ifølge dem begge gik rigtig godt, hvorfor 25-årige Christian følte sig sikker på at gå videre i slipseceremonien senere på aftenen.

- Efter vores date var jeg sikker på, at jeg ville nå til finalen. Vi kunne tale rigtig godt sammen, fortæller Christian til Ekstra Bladet.

34-årige Jonas Løvik er 'hovedperson' i 'Prince Charming'.

Jeg føler mig dum

Men sådan skulle det ikke gå, da de andre bejlere alle valgte at fortælle hovedpersonen om Christians og Cains strabadser aftenen før.

Og 34-årige Jonas Løvik lagde ikke skjul på, at han både var skuffet og vred over de to bejlere og valgte derfor at sende dem begge hjem.

- Jeg synes, jeg har fortjent at få det af vide, så kunne vi have talt om det i stedet for at skulle høre det fra alle de andre, siger han i programmet.

- Jeg kan mærke, at jeg er provokeret og skuffet. Jeg føler mig dum, tilføjer Jonas.

Kyssede med bejlerne: - Jeg fortryder intet

Det var nemlig ikke første gang, at Christian havde hygget sig med en af de andre deltagere. Men hvor han tidligere blev reddet af sin ærlighed, var der i denne omgang ikke flere chancer til bejleren.

- Altså jeg brugte jo ikke hjernen. Jeg havde jo allerede dummet mig, så jeg tænkte virkelig 'Årh for helvede Christian, hvorfor?', siger han med et grin til Ekstra Bladet.

Og tilføjer, at han i dag er ærgerlig over ikke at vide, hvad der kunne være sket mellem dem, hvis han ikke havde spildt chancen.

Foto: Krestine Havemann/Discovery Networks Danmark

Skrev undskyld

Da Christian efterfølgende så programmet, blev han enormt overrasket over, hvor påvirket Jonas havde været over at skulle sende ham hjem.

- Jeg fik virkelig ondt i maven, da jeg så programmet. Jeg var slet ikke klar over, hvor meget det havde påvirket ham. Så jeg skrev til ham med det samme og undskyldte, fortæller han.

Programmet kan ses på Discovery+.