Bekræfter: Ikke længere sammen

Man har i flere uger kunnet følge med i, hvordan 'bacheloren' Casper Berthelsen har forsøgt at finde kærligheden blandt 18 smukke kvinder i TV 2 Play-programmet 'Bachelor'.

Og der var hverken skruet ned for luksusen eller charmen, da de datede løs på den græske ø Rhodos.

32-årige Casper Berthelsen drog mod sydens sol i håbet om at finde sit livs kærlighed, som han kunne tage med hjem til Danmark.

Men sådan skulle det altså ikke gå.

Casper fandt sin udkårne i Michaela, som var anderledes end de andre kvinder, fordi hun havde noget mystik over sig. Denne mystik faldt Casper for og valgte dermed også at give sin allersidste rose til Micaela.

Men kærligheden varede ikke længe.

Det kan Casper Berthelsen nu bekræfte over for Ekstra Bladet.

- Michaela og jeg er ikke sammen den dag i dag, fortæller Casper.

Sluttede

Det var ellers mange intense uger under den græske sol, hvor Casper gang på gang forklarede, at han ikke kunne slippe tanken om Michaela, selvom der stod 17 andre kvinder klar for at tage på date med ham.

Det eventyr sluttede altså, da han satte sine fødder på dansk jord.

- Efter vi kom hjem til Danmark, fandt jeg ud af, at der var grundlæggende værdier, som vi ikke havde tilfælles, hvorfor jeg besluttede, at vi ikke skulle fortsætte med at date, siger Casper.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Michaela, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

I ekstra-programmet, der vises på TV 2 Play 19. juli, fortæller Casper mere om forholdet til Michaela.