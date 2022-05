Bekræfter: Ikonisk serie vender tilbage

Størstedelen af det originale hold fra kultserien 'Dengang i 70'erne', også kendt som 'That 70's show', vender tilbage i en kommende efterfølger.

Det skriver nyhedsmediet TVLine.

Efterfølgeren kommer til at hedde 'That 90's show' og produceres af Netflix.

Med undtagelse af Danny Masterson i rollen som Steven Hyde er teenagegruppen fra showet intakt.

Det vil sige, at Topher Grace vender tilbage i rollen som Eric, Mila Kunis som Jackie, Laura Prepon som Donna, Ashton Kutcher som Michael og Wilder Valderrama som Fez.

Kurtwood Smith og Debra Jo Rupp vender desuden tilbage som forældrene til Eric, Laurie og Hyde.

Ti nye episoder

Serien finder sted i midten af 90'erne.

Teenagerne fra serien er blevet voksne og er flyttet fra den fiktive by Point Place i Wisconsin.

I løbet af sommeren besøger Eric og Donnas datter bedsteforældrene, hvor hun stifter bekendtskab med den nye generation af ungdommen i Point Place.

'Dengang i 70'erne' fik premiere på Fox i 1998 og fik otte sæsoner frem til 2006.

Undervejs lancerede Fox i 2002 en spinoff med titlen 'That 80's show', som fik stor kritik i anmelderkredse. I modsætning til 'That 90's show' var castet fra 'Dengang i 70'erne ikke en del af 'That 80's show'.

Efter planen bliver der produceret ti episoder af 'That 90's show'. Der er endnu ikke sat dato for premieren.