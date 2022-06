Bekræfter: Sænker prisen

Det bliver billigere at smække en serie eller film på i fremtiden.

I hvert fald, hvis man gør det via Netflix og kan leve med, at blive afbrudt af en reklame i ny og næ.

Ted Sarandos, den ene af to Netflix-chefer, bekræftede i en tale holdt på Cannes Lions, som er en marketingkonference, det, som rygterne længe har svirrer om.

Nemlig, at det er i planerne for Netflix at introducere et billigere abonnement med annoncestøtte.

Ifølge Hollywood Reporter, forklarer Sarandos i sin tale, at Netflix har haft undladt at fokusere på en stor del af de potentielle kunder - altså dem, der mener, at streamingtjenesten er for dyr.

Det er i planerne for Netflix, at introducere et billigere abonnement med annoncestøtte, bekræfter Netflix-chef Ted Sarandos. Foto: Ritzau Scanpix

Brugerne flygter

Netflix mistede i alt 200.000 abonnenter i første kvartal. Det var langt fra streamingtjenestens egne forventninger om 2,5 millioner nye brugere i perioden.

Streamingtjenesten, der har 221,6 millioner brugere på verdensplan, mistede senest kunder i oktober 2011. Nu regner selskabet med at miste yderligere 2 millioner abonnenter i andet kvartal.