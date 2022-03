Bekræfter: Slut efter 37 år

Det er sjældent, at en serie kan trække seere i 37 år, men det er ikke desto mindre det, 'Neighbours' har formået.

Men nu skal det være slut, skriver Daily Mail.

Producerne i Network 10 og Fremantle bekræfter den triste melding torsdag og tilføjer, at den sidste episode af den ikoniske sæbeopera vil blive filmet i juni.

'Vi er så kede af at sige, at vi efter 37 år og næsten 9000 udsendelser er nødt til at bekræfte, at 'Neighbours' vil stoppe produktionen i juni,' oplyser Network 10 i en pressemeddelse.

Serien viser det daglige liv hos familierne, som bor på den fiktive gade Ramsay Street i den fiktive byen Erinsborough. Den bliver optaget i Melbourne.

Fiasko

Højtelskede 'Neighbours' gik en usikker fremtid i møde, efter den britiske tv-kanal Channel 5 valgte at skille sig af med den, selvom den har været en del af kanalens sendeflade de seneste 14 år af sine 37 år på britisk tv.

Serien bliver derfor fjernet fra skærmen på ubestemt tid, efter at en 'omfattende søgen efter alternativ finansiering' mislykkedes.

Det har efterladt en masse dedikerede seere af 'Neighbours', som kunne nå helt op på 16 til 20 millioner om dagen, fuldstændig ødelagte.

Mere end 60.000 skrev derfor under på en underskriftsindsamling for at beholde den på britisk tv, men altså uden held.

Den australske sæbeopera blev første gang vist i hjemlandet i 1985, men har fået en markant varmere modtagelse i Storbritannien i løbet af de seneste år. Den står nu over for sin afslutning kun tre år inden seriens 40 års jubilæum.