Bekræfter: Tv-succes vender tilbage

Er du fan af det populære underholdningsprogram 'Stormester', kan du godt begynde at glæde dig.

Der er nemlig meget mere 'Stormester' på vej, afslører holdet bag TV 2-successen på Instagram.

'Hvis jeg nu siger, at der er en ny STORMESTER-sæson på vej. Er det så noget, der ku være stemning for?', skriver komiker Mark le Fevre på Instagram.

Han står sammen med sin komiker-kollega Lasse Rimmer i front for programmet, der indtil videre har kørt i seks sæsoner.

Meget mere 'Stormester'

Og skulle man sidde derude og tænke: 'Jamen, det er jo nok bare de to special-sæsoner, som allerede er annonceret', så kan man godt tro om igen.

For på programmets egen Instagram-profil er der mere info at hente.

Annonce:

'Vi ved, at I er mange, der glæder jer til at special-sæsonerne 'Vindernes Vinder' og 'En Chance Til' bliver vist... Men hvis vi nu i smug havde optaget en helt ny sæson med et helt nyt hold, hvem håber I så er på menuen???', skriver de i et opslag.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Eva Jin har ikke ligefrem høstet point i denne sæson af 'Stormester', men det er heller ikke det vigtigste for den unge komiker TV 2 kom forud for afslutningen på sæson seks til at afsløre, at Eva Jin ikke løb med sejren.

Ekstra Bladet har været i kontakt med TV 2's kommunikationsafdeling, der bekræfter, at en ny sæson er på vej.

Hvornår den får premiere, kan man dog endnu ikke oplyse.

Ekstra Bladet har talt med Mark le Fevre om alt det, man ikke ser, når 'Stormester' ruller over skærmen. Du får alle programmets hemmeligheder serveret her.