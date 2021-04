Bekræfter: Vender tilbage

John Corbett genoptager rollen som Aidan Shaw i den kommende 'Sex and the City'-serie

Der er måske lagt op til et nyt trekantsdrama, når 'Sex and the City'-universet inden alt for længe får et nyt kapitel i form af serien 'And Just Like That'.

Sarah Jessica Parker har igen hovedrollen som Carrie Bradshaw, og i serien kan hun muligvis genoptage forholdet til Aidan Shaw, som hun i den oprindelige serie var forlovet med, men i sidste ende valgte fra til fordel for 'Mr. Big'.

Skuespilleren bag rollen, John Corbett, bekræfter nemlig nu, at han får en rolle i 'And Just Like That'.

- Jeg bliver en del af serien, fortæller han til Page Six og slår fast, at det er noget, han glæder sig meget til.

Han ved endnu ikke, hvor mange episoder, han skal medvirke i, men han siger, at han tror, det bliver en del af de ti planlagte.

Page Six har tidligere erfaret, at Chris Noth alias 'Mr. Big' ikke vender tilbage i den nye serie. Mediet skriver dog nu, at skuespilleren efterfølgende har antydet på sociale medier, at han alligevel kan spille en rolle i serien.

Den originale 'Sex and the City'-serie blev baseret på Candace Bushells roman fra 1997. Serien havde premiere i 1998 og kørte i seks sæsoner. Siden er der blevet lavet to film med veninderne, der udkom i 2008 og 2010.

Den nye tv-serie vil følge de tre kvinder Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon og Kristin Davis i deres roller som Carrie, Miranda og Charlotte, som nu navigerer i kærlighed og venskab som modne, midaldrende kvinder.

Kim Cattrall, der spillede den seksuelt frigjorte publicist Samantha Jones i den oprindelige serie og de to film, kommer ikke til at medvirke.

Det vides ikke, hvornår serien får premiere.

Der var masser af drama bag facaderne, da 'Sex and the City' først rullede over skærmen. Det - og hvor skuespillerne er i dag - kan du læse her. (+)