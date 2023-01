Bekræfter: Vilde 'Avatar'-nyheder

Filminstruktør James Cameron havde på forhånd lagt et enormt pres på sig selv og den længe ventede efterfølger til verdens mest indtjenende film - 'Avatar' fra 2009.

For at den biografaktuelle toer, 'Avatar: The Way of Water', skulle give overskud - og der dermed kunne gives grønt lys til flere 'Avatar'-eventyr - skulle den nemlig ende i top 5 over de mest indtjenende film i historien. Nu ser det imidlertid ud til, at det ambitiøse krav bliver indfriet.

'Avatar: The Way of Water' befinder sig med en global indtjening på 1,7 milliarder dollars i skrivende stund på en syvendeplads på listen, og intet tyder på, at billetsalget stopper lige foreløbig.

Derfor tør Cameron nu i et nyt interview godt love, at der kommer både en film nummer tre, fire og fem.

Som titlen - 'Avatar: The Way of Water' - antyder, er der masser af vand og havdyr i efterfølgeren til den første 'Avatar'-blockbuster, der er filmhistoriens mest indtjenende. Foto: 20th Century Studios

Annonce:

Kortere ventetid

Og heldigvis behøver utålmodige fans ikke vente endnu 12 år på næste film. Treeren får nemlig premiere allerede i 2024.

- Det ser ud til, at med det momenum filmen har lige nu, så kommer den nemt til at passere vores break even, så det ser ud til, at jeg ikke kan undgå at skulle lave de andre efterfølgere, siger James Cameron ifølge Yahoo!

Han tilføjer, at film nummer tre allerede er optaget, men at der vil komme til at gå op til syv år, før vi får nummer fire og fem at se.

Hvis man skal tro den evigt optimistiske og selvsikre instruktør, bliver de kommende film endnu bedre end de første, som han betragter som en slags appetitvækker inden den store hovedret.

Hvis du vil vide mere om det populære 'Avatar'-univers, kan du læse med HER, hvor du blandt andet kan få historien om Hollywood-stjernen, der måtte takke nej til hovedrollen og dermed gik glip af fire milliarder kroner.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Deltagerne i 'Paradise' skriver under på kontrakter, der er så dårlige, at de bliver kaldt dybt kritisable af en ekspert. Hør, hvor meget de tjener, i ugens udgave af 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.