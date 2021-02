Bekræftet: Flere storfilm bliver til serier

Fem storfilm bliver lavet til serier i forbindelse med lanceringen af streamingtjenesten Paramount+.

Der er tale om klassikerne 'Love Story' fra 1970, 'Farligt begær' fra 1987, 'Flashdance' fra 1983, 'The Italian Job' fra 1969 og 'The Parallax View' fra 1974.

Det bekræfter chefen for Paramount TV Studios, Nicole Clemens, til The Hollywood Reporter.

- Mit job hos Paramount+ er at finde en 'The Handmaid's Tale', en 'Mad Men', en 'The Walking Dead' - serien, der kan definere dem.

- Det er virkelig ambitiøst, og det er et tilbud, der vil være utrolig tiltalende og overbevisende for folk, der er på udkig efter endnu en streamingtjeneste.

Det er nu også officielt, at tv-serien 'Frasier' vender tilbage med Kelsey Grammer som Dr. Frasier Crane. Grammer portrætterede først Frasier i 203 afsnit af 'Sams Bar' fra 1984 til 1993 og efterfølgende over 11 sæsoner i 'Frasier'. Serien indbragte 37 Emmy-statuetter frem til sin slutning i 2004.

- Jeg glæder mig til at dele næste kapitel i Dr. Frasier Cranes fortsatte rejse, sagde Kelsey Grammer onsdag ifølge The Hollywood Reporter.

Paramount+ har også en ny 'Grease'-serie på vej, der kommer til at foregå før begivenhederne i filmen fra 1978. Også endnu en 'Yellowstone'-spin off, der kommer til at foregå i det vestlige Texas, er på vej. Og så skulle 'Det lille hus på prærien' vende tilbage i en ny udgave.

Der er endnu ikke sat premieredato på nogen af serierne.

Paramount+ lanceres i USA i næste uge og 25. marts i Danmark.

