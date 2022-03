Bekræftet: Giganter smelter sammen

Streamingtjenesterne Discovery+ og HBO Max smelter sammen til én.

Det bekræftede Discoverys økonomidirektør Gunnar Wiedenfels på en konference mandag, skriver Variety.

Det er første gang siden den udmeldte fusion mellem WarnerMedia og Discovery sidste år, at en sammenlægning af tjenesterne bekræftes.

I begyndelsen vil kunder blive tilbudt en samlet pakke indeholdende begge tjenester, mens det nye selskab finder ud af, hvordan sammenlægningen skal foregå, sagde Wiedenfels, som også bliver økonomidirektør i det nye selskab med navnet Warner Bros. Discovery.

- En af de vigtigste ting her er, at vi tror på et samlet produkt i modsætning til et bundt.

- Vi tror på, at bredden og dybden af det samlede indhold vil være af fænomenal værdi for forbrugeren, sagde Wiedenfels, som også afslørede, at sammenlægningen ikke er lige rundt om hjørnet.

- Det vil tage nogen tid at gøre det på en måde, som sikrer en fantastisk brugeroplevelse for vores abonnenenter.

Wiedenfels forventer, at sammenlægningen vil tage flere måneder at gennemføre.

- I mellemtiden vil vi begynde at arbejde på en midlertidig løsning, sagde han og afslørede, at det måske kunne betyde ét login til begge tjenester, som også kan tænkes at låne indhold af hinanden.

Fusionen mellem selskaberne WarnerMedia og Discovery forventes at være gennemført inden for en måned.

Ved at være forvirret over det store udbud af streamingtjenester? Bliv guidet gennem junglen her (+)

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har lanceret en ny, ugentlig kulturpodcast med René Fredensborg og Molly Balsby. Lyt til 'Revolver' herunder eller i din foretrukne podcast-app.