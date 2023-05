Benhårde 'Bachelor'-piger: Drop det!

Hvilket tidspunkt er det bedst at tage på date på? Og hvad skal man lave? Tre tidligere 'Bachelor'-deltagere giver deres bedste råd til at date

Skriv ikke efter klokken 22.30, inspirational quotes i din Tinder-bio er et no-go, og lad være med at skjule din alder.

Sådan er dommen fra tre kvinder, der sidste år deltog i TV 2-programmet 'Bachelor'.

I det nyeste afsnit af Ekstra Bladets dating- og kærlighedspodcast 'Superlike' fortæller Eva Lund, Petrine Leschly og Victoria Lundager om, hvordan man planlægger den ideelle date.

Men før man kommer til daten, er der også nogle ting, som kvinderne lægger mærke til, når de swiper og skriver med folk på Tinder.

Blandt andet viser det sig, at det er en dårlig idé at skrive 'carpe diem' i din beskrivelse af dig selv. Og hvis du kun skriver efter 22.30, så er det også ud.

‘Bachelorette’-pigerne havde regnet med at skulle date nogle lidt andre drenge end dem, der mødte op i programmet ‘Bachelorette’-pigerne havde regnet med at skulle date nogle lidt andre drenge end dem, der mødte op i programmet.

Gør noget aktivt

Kvinderne var på flere forskellige dates under deres deltagelse i 'Bachelor', og derfor har de også fået øjnene op for de aktive former for stævnemøder.

- Man behøver ikke at sidde og kigge på hinanden. Det er en intens energi. Alt, hvad man siger, bliver direkte modtaget af et anden menneske, og så er det en mere skrøbelig situation.

Desuden bliver der diskuteret, hvilket tidspunkt det er bedst at tage på date på, hvilket brætspil man for guds skyld ikke skal spille, og hvordan man forbereder sig, inden man tager afsted.

- Drik en øl inden, lyder det blandt andet fra kvinderne.

Og hvis du ikke har helt styr på, hvad et kemitjek eller zombieing er, så kan du lytte med og blive klogere på datingslivets nyeste teminologi.

