Benhårdt 'X Factor': Har taget konsekvensen

Dan Laursen har sat jobbet som IT-konsulent på pause for at forfølge drømmen i 'X Factor'

Det kræver tid, tid og mere tid at deltage i 'X Factor', hvor den står på daglige prøver, så man er forberedt, når det går løs om fredagen.

Hvor tidskrævende, det reelt er at deltage, er kommet bag på flere deltagere. Det fortæller de, da Ekstra Bladet interviewer dem forud for det første liveshow.

Blandt dem er 36-årige Dan Laursen, der stiller op som solist. Som en direkte konsekvens af 'X Factor' har han derfor sat jobbet som IT-konsulent på pause.

- Jeg har et fuldtidsarbejde, som jeg har været nødt til at tage orlov fra for simpelthen at have tid til at køre 'X Factor'. Det er et meget tidskrævende projekt, og jeg kunne godt se lidt senere i forløbet, at jeg var nødt til at gøre noget på arbejdsfronten for at frigøre ressourcer til det, siger han og tilføjer:

- Det er verdens bedste arbejdsplads, der er super forstående.

Vilson, Hiba og Dan har Martin Jensen som mentor. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Smæk på

Han elsker at synge, og han er derfor glad for, at han har kunnet dedikere sig fuldt ud til drømmen om at kunne blive god nok til at komme ud og optræde.

- Det er næsten et fuldtidsarbejde at deltage. Der er især smæk på, når man går fra bootcamp til live, hvor der kommer mere intensitet og nerve i det. Jeg kunne bare se, at jeg ikke havde tid til det i samme omfang, og det skal man være klar over, at sådan er det altså, siger han og runder af:

- Men det er også en drøm, jeg prøver at forfølge her, og det er nok nemmere at lægge timerne, når man har sig selv og sin passion med i det.

Privat er han forlovet og far til en datter på to og et halvt år, der hepper med hjemmefra. Drømmen er på sigt at kunne kombinere jobbet som IT-konsulent med at optræde.

