Beskylder Dorph for overgreb: Græd hele vejen hjem

Louise Degn har tidligere fortalt om oplevelser med Jes Dorph-Petersen i den omfattende advokatundersøgelse på TV 2. Nu står hun for første gang frem i offentligheden og fortæller sin version af, hvad der skete mellem hende og Jes Dorph-Petersen, da hun var praktikant på tv-stationen.

Det er i dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen', der havde premiere mandag morgen på discovery+, at Louise Degn fortæller om sine oplevelser.

Dokumentaren er blevet til i et samarbejde mellem dagbladet Information og produktionselskabet Impact.

Louise Degn er inviteret til en festlig komsammen i Dorphs lejlighed - tror hun. Da hun kommer derop, er kun tv-værten og en anden mandlig kollega til stede.

- Vi har ikke siddet der længe, før der er en, der siger: 'Har du prøvet en trekant før'? Der fryser det helt inde i mig. Jeg får fremstammet 'nej'.Det er ellers ret fedt, og om vi ikke skal prøve det. Jeg får sagt nej, og at jeg har en kæreste. 'Det er lige meget. Vi er også gift. Hvad man ikke ved, har man ikke ondt af'. Jeg tænker bare: Jeg skal bare væk ... mindes Louise Degn i dokumentaren.

Derefter udvikler det sig fysisk.

- De kommer begge to hen til mig og begynder at røre ved mig, gramse på mig og kysse på mig. Jeg husker det som hænder og læber alle steder. Det mest grænseoverskridende var den følelse af, at de var i mit ansigt, fortæller hun.

Hun er overrasket over sin egen reaktion.

- Hvorfor skriger jeg ikke bare? Hvorfor siger jeg ikke bare stop? Gå nu væk, og det gjorde jeg ikke. Hvad sker der, hvis jeg siger nej? Det er chefen, og det er Danmarks største navn på tv, og hvem er jeg? Alle alarmklokker ringer i ens hoved. Jeg ved ikke, hvordan det lykkes mig. Men jeg får samlet mine ting op, og så bakker jeg ud mod stuen og hen mod hoveddøren. De er på mig. Rører ved mig, slikker på mig og forsøger at overtale mig til at blive. Men jeg kommer hen til hoveddøren og ud, og så græder jeg hele vejen hjem, fortæller hun.

Trods hendes afvisning stopper det ikke der. Da hun kommer hjem, er der ifølge hende et ubesvaret opkald på telefonen. Det er fra Jes Dorph-Petersen, der siger, at nu er ham den anden gået - bare hvis hun har ombestemt sig.

- Jeg skulle møde ind på arbejdet næste dag med de samme mennesker og holde gode miner. Jeg sagde ikke noget til nogen ud over dem, jeg havde allernærmest. Selv da var jeg enormt stresset over og bange for, at de skulle sige det videre. At de her to mænd skulle sige det videre og blive sure og få indflydelse på min fremtid, fortæller hun.

Jes Dorph-Petersen ønsker ikke at udtale i forbindelse med dokumentaren, men han har tidligere kommenteret den konkrete anklage i anonymiseret form i Politiken.

Det gjorde han i januar sidste år.

- Jeg erindrer simpelthen intet om den episode, men min daværende kollega husker, at vi var i lejligheden. Så det har vi været. Han mener ikke, at vi opfordrede til sex, men jeg er ikke i tvivl om, når jeg hører hendes beretning, at hun har følt sig dybt berørt af situationen. Det er jeg enormt ked af, og hvis jeg havde forstået det dengang, ville jeg have givet hende en undskyldning næste dag. Jeg kan godt forstå, at hun ikke sagde noget til os, for hun har jo haft en frygt i sig, som har gjort, at hun ikke sagde det, sagde han dengang.

Jes Dorph-Petersen fortalte i vinter Politiken, at han var ked af, hvis der var noget, han ikke havde forstået dengang. Foto: Marie Ravn

At sagen overhovedet kom ud i offentligheden i første omgang, overraskede Louise Degn, da historien begyndte at rulle i medierne først på året.

- Det var temmelig chokerende, for jeg havde jo afleveret min historie i fortrolighed. Jeg anede ikke, at han var blevet taget af skærmen. Jeg læste artiklen og de linjer om, at han ikke kunne huske det, og så tænkte jeg: Det er enten ikke sandt, eller endnu værre så er det sandt, og så kan han ikke huske det, og så handler det om, at det, der skete dengang, ikke gjorde indtryk på ham. Det gjorde det på mig, siger hun og fortsætter.

- I virkeligheden synes jeg, at det er det allerværste: At han ikke kan huske det. Det var en kæmpe ting for mig.