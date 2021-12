Beskyldes for at kopiere: Jeg forstår det simpelthen ikke

Radio Loud, der til næste år skifter navn til 24syv, har i løbet af sin relativt korte levetid formået at gøre en hel del mennesker sure - primært over indholdet i programfladen og det faktum, at man vil ændre navn.

Nu har en ny slags utilfredshed set dagens lys.

I et opslag på Facebook undrer den grafiske designer Tobias Røder sig således over Radio Louds nye grafiske udtryk.

Han mener nemlig, at det læner sig umådeligt meget op ad hans arbejde for det nu lukkede Radio24syv.

'Er der en, der kan hjælpe mig med at forstå, hvorfor man bevidst vælger at være en dårlig kopi?', lyder det fra grafikeren i sit opslag.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

De er ikke 24syv

Tobias Røder, der har i mange år har arbejdet med branding af virksomheder, fortæller til Ekstra Bladet, at han er meget uforstående over for radiokanalens valg.

- Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor man har taget det valg at kopiere udtrykket. Det er jo ikke Radio24syv - det ved de selv, og det ved omverdenen, siger han.

Det er første gang, at Tobias Røder i sin 30 år lange karriere har oplevet, at hans arbejde er blevet kopieret på en sådan måde.

- Du kan ikke bare beslutte dig for, at 'nu skal jeg være sådan her', når hele omverdenen mener noget andet. Hvis du ikke har et overlap mellem din egen selvforståelse og omverdenens forståelse, så har du et voldsomt problem. Det er jo skizofreni, siger Tobias Røder.

- Find ud af, hvem du er - og så skilt med det.

Selvom Tobias Røder sætter spørgsmålstegn ved det moralske aspekt, så anerkender han dog, at Berlingske Media rent juridisk er i sin fulde ret til at bruge det grafiske udtryk, hvorfor han understreger overfor Ekstra Bladet, at han ikke har tænkt sig at lave en sag ud af det.

- Det er ikke det, det handler om for mig. Det har noget at gøre med den her fantasiløse tilgang og kynisme, og at jeg også har en branche, jeg gerne vil beskytte, siger han.