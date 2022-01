Beskyldt for grov svindel: Nu kan hun juble

Erika Jayne fra 'Real Housewives of Beverly Hills' har i mere end et år været genstand for grove beskyldninger om svindel sammen med hendes eksmand, Tom Girardi.

Kort efter parrets skilsmisse blev de ramt beskyldningerne, da advokatfirmaet Edelson PC sagsøgte realitystjernen og hendes eksmand for at have stjålet penge fra en række familier til 189 personer, der i 2018 døde i et flystyrt.

Selv har hun gentagne gange afviste at have gjort noget forkert, og nu ser det ud til, at hun har fået ret. I hvert fald er hendes navn blevet droppet helt fra retssagen.

Det skriver Page Six, der er i besiddelse af helt nye retsdokumenter fra 29. januar.

Ifølge dokumenterne er det sket uden omkostninger eller et forlig, og det er efter enighed blandt både sagsøger og sagsøgte, lyder det.

Dermed er det kun Tom Girardi, der ifølge hans læge er ramt af alzheimers, og hans konkursramte advokatfirma, som nu bliver sagsøgt af familierne til ofrene for flystyrtet.

Beskyldningerne er blandt andet gået på, at Erika Jayne og Tom Girardi har brugt de stjålne penge - og andre klienters penge - til at finansiere deres ekstravagante livsstil.

'Real Housewives of Beverly Hills'-stjernens advokat har dog gentagne gange slået fast, at hun ikke har vidst, at pengene var stjålet, hvis det var tilfældet. Senest afviste han onsdag rygter om, at hun skulle have modtaget smykker for fem millioner kroner, selvom hun vidste, at det reelt set ikke var købt for deres penge.