Bevidst valg: Derfor genoptages kontakten ikke

Selvom alt virkede rosenrødt mellem Michaela og Casper i finaleafsnittet i 'Bachelor', viste det sig, at romantikken allerede var røget i vasken, så snart de ramte dansk jord.

Ifølge Casper forlod Michaela ham i lufthavnen, og siden har de to ikke set hinanden.

Da Casper havde kemi med flere af de kvindelige medvirkende under optagelserne på Rhodos, kan det for nogen virke oplagt, at Casper kan forsøge at genoptage kontakten med eksempelvis Stine, Uyen eller Sidse for at se, om der kunne opstå kærlighed mellem dem.

Casper havde svært ved at sige farvel til særligt Uyen og Stine. Men det betyder ikke, at han har tænkt sig at invitere dem på date i Danmark. Foto: Lotta Lemche/TV2

Det er dog ikke noget, Casper har planer om.

- Jeg har talt med Stine efterfølgende for at drøfte de ting, der er sket, og ligesom få en god afslutning på hele oplevelsen. Men jeg ser ikke noget til nogen af kvinderne romantisk set. Jeg har kontakt med flere af kvinderne, men kun på vennebasis. Men jeg har meget bevidst valgt, at jeg ikke vil se nogen af dem romantisk, forklarer han.

- Det vil ikke gavne nogen. Jeg tror ikke, at det nødvendigvis vil være positivt. Nogen kan sidde med følelser efter at være blevet fravalgt. Følelser af frustration eller lignende, som ikke vil gavne på sigt. Derfor tænker jeg, at det er bedst at lade det ligge. Det, tror jeg, er det smarteste, så derfor har jeg taget den beslutning, forsætter han og tilføjer:

- Mange har ellers sagt til mig, at jeg 'jo bare kan vælge at tage kontakt til Uyen eller Stine'. Men nej. Så let er det ikke bare. Det kan man altså bare ikke. Det vil skabe for stor frustration.

Det viser sig dog også, at Louise, Stine, Kirstine og Uyen, som var de sidste fire kvinder, der måtte rejse fra 'Bachelor'-eventyret på Rhodos uden en sidste rose, alle har fundet kærligheden hjemme i Danmark i stedet.

