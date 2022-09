'Big Brother'-Jill åbner op om misbrug

Hun var en af Danmarks første realitystjerner, og var den første, der vandt programmet 'Big Brother' to gange. Nu er hun tilbage på tv og er åben som aldrig før.

Jill Liv Nielsen har tidligere åbnet lidt op om sin fortid med en alkoholisk far, men i aftenens episode af TV 2's 'Korpset' uddyber hun, hvor slem hendes barndom med misbrug og overgreb egentlig var.

I sidste uge rullede første afsnit af 'Korpset' over skærmen hvor Liv Jill Nielsen fortalte om sit dårlige forhold til autoriteter.

- Der har jo været mange autoriteter, myndigheder og instanser, som har vidst og som har kunnet se, at jeg var et barn, der ikke var i trivsel eller ikke havde det godt. Når jeg oplevede, at min far havde tævet min stedmor og politiet kom hjem og bare sendte ham ud og gå en tur, at der ikke var nogen som helst i en blå uniform der kiggede på mig og sagde 'hov, Jill her skal du da ikke være', fortalte Jill Liv Nielsen i den første episode af 'Korpset'.

Men i denne uges afsnit kommer den 46 årige tidligere realitystjerne ind på hvad der ligger til grund for det anstrengte forhold.

Hun fortæller blandt andet om, hvordan hendes mors nye mand udsatte hende for seksuelle overgreb.

- Min mor og far blev skilt, og herfra finder min mor en ny mand relativt hurtigt. Udadtil var han den her charmerende, vellidte og omsorgsfulde mand, men inde bag husets fire vægge var han en modbydelig satan, siger hun.

Jill Liv Nielsen der efter 'Big Brother' blev uddannet til psykoterapeut, fortæller videre, at hun ikke følte, hun kunne sige det til sin mor, da hun var bange for, at hun enten ikke ville tro på, hvad hun sagde, eller at hun ville tro på det, og det så ville smadre hendes lykke.

Derefter valgte Jill Liv Nielsen at flytte over til sin far i stedet, men der blev hun mødt af en løgn om, at hendes stedmor var faldet ned af en trappe, brækket kravebenet og fået et blåt øje, forklarer Jill Liv Nielsen.

'Korpset' bliver sendt i aften klokken 20 på TV 2 og er allerede nu tilgængeligt på TV 2 Play.