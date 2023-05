Bill Gates er opslugt af DR-drama

Den amerikanske forretningsmand og Microsoft-medgrundlægger, Bill Gates, er helt vild med DR's politiske drama 'Borgen', som har Sidse Babett Knudsen i hovedrollen som Birgitte Nyborg.

Det skriver han i sin personlige blog, 'Gates Notes'.

'Efter at have set et afsnit af det danske drama 'Borgen', der følger landets (fiktive) første kvindelige statsminister og hendes koalitionsregering, var jeg hooked,' skriver Bill Gates og tilføjer:

- Inden længe havde jeg binge-watchet alle fire sæsoner.

Ikke perfekt

Serien har været lærerig for Bill Gates, der beskriver DR-dramaet som 'uhyggeligt realistisk'.

'Nyborg er en principfast, karismatisk og talentfuld leder, der også har øjeblikke med arrogance, hensynsløshed og dybt uklar dømmekraft,' skriver Bill Gates og fortsætter:

'Når man ser serien, kan man ikke gøre andet end at støtte hende. Men fra starten er du klar over, at hun ikke er perfekt.'

Ingen af seriens karakterer bliver gjort til skurke eller ofre, vurderer Bill Gates. Den portrætterer dem bare på en realistisk måde.

'Serien stiller mange spørgsmål om politiske kompromiser, jongleringsarbejde, mediernes ansvar og hvad det vil sige at være en god forælder. Og den giver ingen nemme svar,' skriver han.

Se den

Bill Gates kommer med en varm anbefaling af serien til alle, der er interesserede i politik, opbygning af koalitioner og lederskabets triumfer og udfordringer.

'Borgens' hovedskaber, Adam Price, er åben for endnu sæson af serien, fortalte han til Ritzau ved årets uddeling af Robert-prisen.

- Det kræver, at DR og Netflix sætter sig sammen igen omkring et bord og nikker til det, lød det fra Adam Price.

Bill Gates er mest kendt for at have grundlagt techgiganten Microsoft i 1970'erne sammen med sin barndomsven Paul Allen. I dag deler han formandsposten med sin tidligere hustru i Bill & Melinda Gates Foundation.

Du kan se eller gense 'Borgen' på Netflix.