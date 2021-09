Filminstruktør Bille August er ærgerlig over, at han ikke altid har kunnet være der til fulde for sine børn

Det kan nok ikke komme bag på mange, at den succesfulde filminstruktør Bille August har haft et travlt arbejdsliv.

Og selvom de mange tusinder timers arbejde har sikret ham hæder og ære for film som 'Pelle Erobreren' og 'Den gode vilje', har det ikke været uden omkostninger.

Det fortæller den 72-årige instruktør i Radio4-programmet 'Det sidste måltid'.

- Der er ingen tvivl om, at mine børn har været frustrerede over så meget fravær, der har været. Og det er noget, vi har talt om efterfølgende, siger han i programmet og fortsætter:

- De har været vrede på mig over, at jeg ligesom bare forlod dem, selvom jeg i alle årene og i alle forholdene har haft et rigtig godt forhold til børnene, og de har været hos mig alt det, der var muligt i ferier. Men det er klart, at jeg har ikke haft en hverdag med dem. Det har deres mødre stået for.

Dårlig samvittighed

Bille August var fra 1991-1997 gift med skuespiller Pernilla August, som han har to børn med, og det var bruddet med hende, der fik ham til at genoverveje balancen mellem arbejdsliv og familieliv.

Alligevel fortryder han ikke det liv, han tidligere levede.

- Jeg fortryder ikke noget som helst i de forhold, jeg har været i, for det har været kærlighedsforhold og ønskebørn. Men jeg har selvfølgelig allermest dårlig samvittighed over for børnene, fordi de har måttet opleve så meget fravær fra min side, siger Bille August.

Bille August: Jeg har dårlig samvittighed Bille August sætter ord på sin film 'Pagten'.

I dag er instruktøren, som er biografaktuel med Karen Blixen-filmen 'Pagten', gift med 49-årige Sara-Marie Maltha, og de to har sammen lavet en pagt for, hvordan familielivet skal køres.

Du kan høre resten af udsendelsen fra Radio4 som podcast eller live i radioen søndag formiddag.