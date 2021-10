Bizart interview: Madonna chokerer på tv

Det blev for meget for den ellers så rutinerede tv-vært Jimmy Fallon, da Madonna torsdag var gæst i hans talkshow

Jimmy Fallon har efterhånden prøvet lidt af hvert i sin karriere.

Torsdag blev det hele dog alligevel for meget for den 47-årige tv-vært, der havde Madonna i studiet til en snak om sangerindens nye dokumentar, 'Madame X'.

Snakken mellem de to faldt på, hvor vigtig kunst er i verden, og hvordan folk ikke sætter nok pris på det i deres liv. Hun nævnte den afdøde forfatter James Baldwin, da hun ofte bruger hans citat om, at 'kunstnere er her for at forstyrre freden'. Og så stak det helt af for hende.

Hun kastede sig frem over Jimmy Fallons skrivebord, men tv-værten gik i panik.

- Madonna! Stop, stop, stop, stop. Stop med det samme, lød det blandt andet fra den chokerede tv-vært, der også måtte indrømme, at han slet ikke anede, hvad han skulle gøre i situationen, mens hun lå på bordet og grinede.

Jimmy Fallon endte med at tage sin jakke af for at dække for Madonnas krop.

- Der er jo ingen, der kommer til at se noget, sagde Madonna og rejste sig, inden hun løftede op i kjolen og alligevel gav seerne et glimt af, hvad hun havde på under den.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan se det bizarre interview ...

Den bizarre episode blev lynhurtigt debatteret flittigt på de sociale medier, hvor Madonnas opførsel delte vandene.

Jimmy Fallon var dog godt underholdt, skriver han på Twitter.

'Virkelig sjovt og fredsforstyrrende interview med en af verdens største ballademagere (på en god måde),' skriver han.